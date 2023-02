Los jurados cobrarán $ 9.507 por día y no se conocerán sus nombres

Por cada día de trabajo, los 16 jurados que desde este martes a las 9 protagonizarán el primer histórico juicio en la Asociación Española de Gaiman cobrarán $ 9.507,78. Se prevé que el veredicto sea el viernes. Al final del proceso percibirán además un extra de unos $ 4.500 por haber sido seleccionados.

Serán 6 hombres y 6 mujeres, además de 4 suplentes también presentes en el proceso. Sus nombres y caras no serán difundidos y la prensa que cubra el caso no podrá fotografiarlos, filmarlos, grabarlos ni identificarlos. Se corre riesgo de que se caiga el proceso o el caso quede impune ya que el fiscal o el defensor pueden pedir la nulidad del debate.

Para decidir quiénes serán los 16, para hoy fueron citados 150 candidatos en el Salón San David de Trelew. El 90% del listado es de esa ciudad. Cada uno tendrá un número y será un trámite a puertas cerradas, reservado a las partes. La jefa de la Oficina Judicial, Patricia García, y el camarista penal Adrián Barrios, explicaron los detalles del proceso en una charla con periodistas de la zona.

“Hemos notado resistencias al notificar a los 150 sorteados -admitió García-. Queremos decirle a los citados que no tengan temor a participar, es una experiencia grandiosa. Quienes participaron en otras provincias salieron felices de haber podido tomar una decisión y participar con la justicia. Pedimos que no tengan temor, nos abran la puerta y nos atiendan”. Se cree que no asistirán los 150, por la experiencia de distritos donde los jurados ya funcionan.

La audiencia de este lunes y el juicio del martes los conducirá el juez Gustavo Castro. Les preguntarán si tienen impedimentos para cumplir su función: si son familiares de las partes, si tienen algún tipo de amistad o enemistad, o si tienen algún interés particular en el resultado del juicio, entre otros puntos. También si tienen algún inconveniente para su función, como un tratamiento médico o la atención de algún familiar.

Defensa y Ministerio Público Fiscal harán preguntas a los candidatos para descartar perfiles. “En realidad, buscarán quién no quieren que sea jurado, una suerte de ´deselección´”, graficó Barrios.

La idea es iniciar por el número 1 y bajar en la lista hasta completar los 16. Los elegidos no podrán volver a ser jurado hasta dentro de 3 años.

“No deben tener ninguna sospecha de parcialidad con la víctima o con el imputado, ni consanguinidad ni parentesco, ni ser amigo, deudor o acreedor; y no deben tener ninguna objeción de conciencia. Para eso es la audiencia de selección”, dijeron. Por ejemplo, para este juicio ya se excusó una persona, familiar de las partes.

Fuente: Jornada