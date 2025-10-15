Este fin de semana se definirán los semifinalistas patagónicos en Comodoro Rivadavia.

Los juveniles de la CAI irán por más en el torneo del CFFA

La Comisión de Actividades Infantiles será local en una nueva instancia del

Torneo de Divisiones Juveniles (Sub 13, Sub 15, Sub 17), que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

Los octavos de final se jugarán este sábado en el estadio municipal y en cancha de Talleres Juniors, y reunirán a los 12 mejores equipos de la Región Patagónica (cuatro por categoría).

Por otra parte, los tres partidos de cuartos de final se disputarán el domingo en el estadio municipal y se otorgarán tres boletos para las semifinales (uno por categoría).

………………..

Programa

OCTAVOS DE FINAL (SABADO)

Sub 15 (11:00 hs)

- CAI vs Cipolletti. Cancha: Estadio Municipal.

- Maronese (Neuquén) vs Huracán (Trelew). Cancha: Talleres Juniors.

Sub 13 (13:00 hs)

- CAI vs La Amistad (Cipolletti). Cancha: Estadio Municipal.

- Maronese vs JJ Moreno (Puerto Madryn). Cancha: Talleres Juniors.

Sub 17 (15:00 hs)

- CAI vs Puerto Moreno (Bariloche). Cancha: Estadio Municipal.

- Cipolletti vs Huracán (Trelew). Cancha: Talleres Juniors.

CUARTOS DE FINAL (DOMINGO)

- Horarios a definir en Sub 13 - Sub 15 - Sub 17 (ganadores de los partidos de octavos).