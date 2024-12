Los mensajes de Icardi que borró la mamá de Wanda: "Ella mantenía una doble vida"

Después de su romántico viaje a Europa con L-Gante, donde mostró la buena relación entre Maxi López y su novio, Wanda Nara dejó atrás los días de paz y tranquilidad para retomar su conflicto legal contra Mauro Icardi. Así fue como este martes, la conductora publicó en sus stories de Instagram una serie de chats de su madre dirigidos al delantero del Galatasaray. En los mismos, se notaba la intención de Nora Colosimo por proteger la relación entre su exyerno y sus nietas, y el desinterés del futbolista al no responder. Sin embargo, este miércoles, el delantero sorprendió al filtrar el ida y vuelta completo con su exsuegra.

Todo comenzó este martes cuando Nara subió una serie de mensajes de su madre dirigidos al futbolista. Allí, la mujer le ofrecía llevarle a las nenas para que las viera, sin obtener respuesta alguna. La primera de estas misivas es del domingo 1° de diciembre a las cinco de la tarde: “Mauro, buenas tardes me enteré de que mañana te operás, las nenas también saben y queremos ir a verte. Wanda está de acuerdo. Decime dónde y a qué hora porque te vamos a acompañar”.

Una semana después volvió a intentar comunicarse con el padre de sus nietas y nuevamente no tuvo ningún tipo de respuesta. A las dos de la mañana, Nora se ofreció a hacer de puente entre la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) y el deportista. “Hola Mau, ¿cómo andás? ¿Estás mejor? ¿Te duele? Quiero ofrecerme para que veas a las nenas, ellas te aman y te extrañan. Te las acerco donde me digas, entiendo que aún estás en Argentina y pasó mucho tiempo que no se ven. ¡Te mando un abrazo, te quiero!”, fueron las palabras de Colosimo. La mediática dejó estas capturas de pantalla durante una hora en sus historias de Instagram y luego las borró.

LOS CHATS COMPLETOS

Así las cosas, este miércoles Mauro Icardi devolvió el golpe. Todo sucedió en LAM (América) cuando Pepe Ochoa leyó los chats que el delantero había filtrado. “Hola Norita querida, apareciste por suerte. Qué raro que no apareciste el viernes cuando mi abogada te envió la resolución del juez de que las nenas tenían que estar conmigo hasta el día 25/12/2024. Tampoco apareciste cuando te escribí. ¿Para mandar mensajes armados y filtrarlos a la prensa sí te prendés? Se ve que todavía no aprendieron que no les servirá de nada. Por desgracia fuiste parte del impedimento de contacto con mis hijas. Y caerá una denuncia sobre vos también”, comenzó el jugador.

Luego, Icardi respondió las acusaciones de la madre de Wanda: “¿Te parece que me fui de mambo como vos decís? Irse de mambo fue excluirme de mi propio departamento, del cual me felicitaste cuando compré, con denuncias de violencia de género inventadas. Excluirme de Santa Bárbara con otra falsa denuncia de violencia de género y diciendo que tenía armas de fuego. Sacarme plata, robarme pertenencias. Irse de mambo también es impedirle a mis hijas estar los días que determinó un juez y un defensor de menores, a los cuales se les están riendo en la cara, pero todo caerá por su propio peso”.

Más adelante, Icardi también se defendió de las acusaciones que lo tildaban como el causante del estado de salud de Nara: “Me parece de caradura total echarme la culpa a mí de una enfermedad, cuando hace 11 años los banqué a todos ustedes en todo y contra todos. No te olvides que el regalo de cumpleaños de tu departamento te lo hizo Wanda, pero la plata salió de mi cuenta. No te olvides quién te bancó todos estos años viviendo en Milano, en París, en Estambul, cuándo y cuánto se te cantaba. Si vamos a echar cosas en cara me parece que tenés poco para decir de mí. ¿Quién te dijo que la enfermedad no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milán con un excompañero mío?”.

Al respecto, el jugador se explayó sobre las supuestas infidelidades de Wanda: “Quizás también por mantener una doble vida desde hace tres años con el que hoy en día terminó siendo su novio. O quizás con todos los que se c... y chateaba por todos lados. ¿Quién te dice que por esconder todo no le agarró estrés que desencadenó la enfermedad dicha por Fundaleu? Pero claro, es más fácil echar la culpa a los demás. Soy culpable de haber luchado por una familia, luchado por tres nenes que los crié desde bebés, por mis dos hijas, por aguantar cada cosa con tal de que estemos bien y bancándome la mier... Seguramente el culpable soy yo”.

Después de todo ese descargo, Icardi cerró destacando su postura: “Ahora seguiremos por la vía judicial, y el mambo que tanto te preocupa recién empieza. Lástima que se olvidaron que voy a ir a fondo por lo que mis hijas se merecen. Dame el pie, así se sigue conociendo la verdad”.