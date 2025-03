Los motivos por los que Agustina Kämpfer se separó tras 7 años

La encargada de dar a conocer la noticia fue Fernanda Iglesias, ya que en Puro Show, programa que se emite por El Trece, se animó a dar los detalles respecto de qué fue lo que la llevó a Agustina Kämpfer a separarse de Carlos Gianella, quien la acompañó durante los últimos 7 años de su vida.

“He hablado con ella y tengo entendido que no es que uno dejó al otro, sino que fue una decisión de común acuerdo”, comenzó revelando la chimentera para tratar de poner paños fríos a la separación y descartar un posible rumor que indique que todo se dio en un entorno escandaloso.

“Ella no me habló mal de él. Dentro de todo se terminó bien, vamos a decir. Ellos no vivían juntos, cada uno estaba en su casa. El es dueño de una empresa, está muy bien económicamente, y ella es más laburante; trabaja mucho”, comentó sobre los estilos de vida distintos que tenían.

Pero yendo estrictamente a lo amoroso, contó cómo vivieron estos años hasta llegar a esta decisión sin retorno: “Fueron siete años de romance. Ellos empezaron cuando el nene de ella era muy chico, se enamoraron fuerte, se comprometieron, se iban a casar y de golpe sobrevino la primera crisis de la pareja”.

Sin embargo, luego de ese impasse en la relación durante el 2023, el amor parecía volver a encaminarse: “Se separaron pero después volvieron. Parecía que estaban bien, pero no. Hubo inconvenientes, creo que no fueron cuernos pero ya está, rompieron y parece que es definitivo”.

Ante la primicia de Fernanda Iglesias, sus compañeros le consultaron cómo hizo para enterarse, por lo que ella confesó la verdad: “Fue pura intuición. Le hablé, le pregunté si estaba todo bien entre ellos y ahí me contestó y me contó todo. Me dijo que se habían separado.

Asimismo, cerró con otra información sobre la situación actual de Agustina Kämpfer en medio de su separación: “Ella perdió un juicio con Martín Redrado y esas cosas en general tienen un perjuicio económico. No sé, creo que habló algo de la sexualidad de Redrado y él decidió llevarla a la justicia”.