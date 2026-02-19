Los pibes del "Verde" ganaron por la Liga Próximo

Gimnasia derrotó a Racing 76-67 y de ese modo volvió al triunfo en la competencia juvenil.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se llevó la victoria por 76-67 ante Racing de Chivilcoy, por una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet. Los goleadores del encuentro fueron Natalio Santacroce y Jesús Centeno, ambos con 21 puntos, mientras que en la visita, JoaquÍn Capurro aportó 14 unidades.

El partido, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Facundo Iza, comenzó mejor para la Academia, que aprovechó la poca efectividad de Gimnasia para sacar una ventaja de diez puntos (4-14), destacándose Tomás Delía, para que Racing termine ganado el primer cuarto 7-20.

En el segundo período, el conjunto de Chivilcoy continuó dominando en el tablero, sacando una diferencia de dieciocho (10-28) a través de buenas defensas y los aportes de Capurro y Diego Tonarelli, y pese a los intentos del “Verde” con Natalio Santacroce para achicar la diferencia, Racing se fue al descanso por 22-35.

Tras el entretiempo, Gimnasia logró recortar la desventaja a menos de diez puntos (31-39), con buenas acciones de Valentino Ayala y Jesús Centeno, que reapareció en el equipo.

A partir de ahí, el conjunto patagónico ajustó su defensa y con un triple de Valentín Monzón y el aporte ofensivo de Centeno, dio vuelta el marcador y cerrar el tercer cuarto 54-47.

En el último período, el local estiró a diez (66-57) a lo largo del tercer cuarto con Santacroce. Pese a los intentos de Racing con Capurro, Gimnasia cerró mejor y se llevó el encuentro por 76-67.

Síntesis

Gimnasia 76 / Racing 67

Gimnasia (7+15+32+22): Natalio Santacroce 21, Valentino Ayala 13, Benjamín Anríquez 0, Ciro Melo 6 y Jesús Centeno 21 (fi); Santino Santacroce 3, Matias González 0, Gabriel Frávega 0, Julián Salas 7, Tiago Olagüe 0 y Valentín Monzón 5. DT: Gustavo Sapochnik.

Racing (20+15+12+20): Augusto Cárdenas 11, Joaquín Capurro 14, Diego Tonarelli 8, Francisco González 9 y Tomás Delia 12 (fi); Salvador Stucky 0, Felipe Roldán 2, Tiziano Bruno 6 y Aaron Noguera 5. DT: Elías Beguerie.

Parciales: 7-20, 22-35 y 54-47.

Arbitro: Facundo Iza.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).

Foto: Prensa Gimnasia.