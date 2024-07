Los Pumas 7's no pudieron con Francia

La selección argentina cayó 26-14 ante el anfitrión y no pudo meterse en las semifinales del torneo de rugby olímpico. Jugará por el quinto puesto ante Nueva Zelanda.

El camino en los Juegos Olímpicos para Los Pumas 7’s finalizó en los cuartos de final y ahora el seleccionado argentino deberá jugar por el quinto puesto. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora cayó ante Francia por 26-14 y así se terminó la ilusión por una medalla olímpica. Argentina enfrentará a Nueva Zelanda, quien perdió 14-7 ante Sudáfrica, por la semifinal por la quinta posición de París 2024.

Una de las noticias de la segunda jornada de París 2024 fue el regreso a las canchas de Rodrigo Isgró, quien estaba de reserva, e ingresó al plantel por Germán Schulz, quien sufrió un esguince de grado 2 en su tobillo derecho.

El primer partido del día fue el cierre de la fase de grupos ante Australia y fue la primera derrota del seleccionado argentino en París. En el primer tiempo, el equipo nacional había con embargo, el conjunto oceánico se plantó bien en la cancha con una presión alta en defensa y aprovechando los embates ofensivos para irse al descanso arriba 10-7. La segunda mitad fue similar a los primeros siete minutos, con Australia como protagonista y una conquista a los dos minutos que llevaría el partido 15-7. Matías Osadczuk le había dado vida y esperanza a Los Pumas 7’s con su try, y posterior conversión de Pellandini, hasta que el seleccionado australiano volvió a conquistar el ingoal argentino para llevar el encuentro, con el menzado mejor que el australiano ya que Germán Schulz apoyó el primer try del partido. Siacierto en la conversión, al 22-14 final, informó la página de la UAR.

Ante Australia, Los Pumas 7’s formaron de la siguiente manera: Matías Osadczuk, Germán Schulz, Luciano González, Joaquín Pellandini, Santiago Álvarez (capitán), Tomás Elizalde y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Matteo Graziano, Tobías Wade, Gastón Revol y Santiago Mare. No sumó minutos Agustín Fraga. Luciano González recibió una tarjeta amarilla.

En el duelo por los cuartos de final y ante un Stade de France colmado, Francia dominó por completo al equipo argentino, tal es así que, con tres tries, y tres conversiones exitosas, llegó al entretiempo 21-0. La segunda mitad parecía que el seleccionado argentino se ilusionó gracias a los tries de Rodrigo Isgró y Marcos Moneta, para llevar el tanteador a un try convertido de distancia. Sin embargo, Francia dominó el final del encuentro y con una jugada rápida de Antoine Dupont, cerró el encuentro con una conquista que dejó el marcador 26-14.

Frente a Francia, Los Pumas 7’s se alistaron de la siguiente manera: Matías Osadczuk, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Tobías Wade y Rodrigo Isgró. Luego ingresaron, Matteo Graziano, Gastón Revol y Marcos Moneta. No sumaron minutos Agustín Fraga, ni Tomás Elizalde.

Foto: Los Pumas.