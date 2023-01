Los regalos de Navidad promediaron los 9 mil pesos

El movimiento comenzó tarde. Esa es la conclusión de los comerciantes de Comodoro Rivadavia sobre las ventas por las fiestas de fin de año. El efecto del Mundial hizo que los compradores salieran más tarde de lo esperado a realizar sus compras.

En diálogo con El Patagónico, Daniel Góndora, propietario de la Juguetería Rebichos e integrante de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, ratificó que las compras de Navidad se vieron cruzadas por el Mundial de Qatar.

El domingo antes de la llegada de Papá Noel es utilizado por todos aquellos que no pueden realizar sus compras durante la semana. Sin embargo, esta vez la final entre Argentina y Francia obligó a cambiar los planes. “El domingo fue un día perdido en la venta. Lunes y martes fueron los festejos y la expectativa por la llegada de la selección. Recién el miércoles comenzó a moverse un poco y jueves y viernes fueron los días importantes en ventas”, destacó Góndora.

Las ventas fueron similares a las de 2021. Se alcanzó casi el mismo índice. Es que según la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), se vendió un 1,8% menos que el año pasado. “Todos coincidían en ese valor, siempre hablando en cuanto al porcentaje teniendo en cuenta el índice de inflación”, subrayó el vocero.

El promedio por regaló varió mucho dependiendo del rubro, pero se estima que una persona gastó 9 mil pesos en promedio donde los sectores más elegidos fueron juguetería, indumentaria y electrónica.

La mala noticia vino por el lado de las importaciones. Muchas familias salieron a buscar un determinado producto, pero no lo pudieron encontrar. “La gente no encontró lo que buscaba porque habían entrado pocas unidades o no ingresaron directamente. Hay mucha publicidad en redes sociales y entra mucho de afuera que se mezcla con lo nacional. Uno en redes sociales ve mucha pauta y muchos productos que no entran al país por restricción. Eso se vio reflejado en muchos rubros porque influye en el surtido de la mercadería”, aseguró.