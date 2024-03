Los secretos del romance entre Milei y Lilia Lemoine

En Radio Con Vos entrevistaron a Augusto Grinner (en redes es conocido como @deperoncho), un influencer y youtuber que acompañó a Javier Milei desde el principio y que luego, con el tiempo, "rompieron" relación.

Al ser consultado sobre el romance entre Javier Milei y Lilia Lemoine, Grinner no esquivó la bala: afirmó que "eso lo dijo Lilia en una cámara oculta, y en vez de negarlo dijo que fue cierto. Yo en su lugar no lo hubiera dicho, pero creo que Lilia estaba esperando que el mundo lo sepa".

Durante la entrevista, los conductores le preguntaron sobre aquella versión de que Lilia salía con Dannan (otro influencer libertario) y lo termina "dejando" por Milei. Y, nuevamente, Grinner decidió ir a fondo y no esquivar la pregunta.

"De eso nos enteramos después, teníamos la sospecha pero nos enteramos en 2023. En ese momento Dannan dijo '¿viste? tenía razón'. El decía que estaba saliendo y nosotros le decíamos 'no, cómo va a ser así'. Ellos cortaron el 1° de enero de 2021, y más o menos en marzo Javier me comentó que sentía que Dannan estaba distante", relató.

En ese sentido, continuó indicando que "yo le conté que había cierta sospecha que empezaste a salir con Lilia. Paréntesis: alguna vez me preguntaron qué tan linda me parecía Lilia y dije que para mí tenía bigotes. Bueno, en este sentido se tomaba como 'te cagaste en nuestra amistad'; y me dijo medio ofendido '¿cómo voy a hacer eso? soy incapaz'... y era cierto. Después lo confesó Lilia y nos fuimos enterando".

De todas formas aseguró que eso "no fue un factor de alejamiento. Nos alejamos por cosas que no ha cumplido".

En su momento, en declaraciones de Lilia Lemoine en Neura, el programa de streaming de Alejandro Fantino, la diputada habló relación con Javier Milei. Durante la nota, confirmó que tuvo una historia de amor con Javier Milei, aunque esta se vio interrumpida, ya que el economista conoció a Fátima Florez.

"Si Javier es feliz, fantástico", respondió la cosplayer cuando le preguntaron por la relación de Javier Milei y Fátima Florez, quien curiosamente no estuvo este viernes a la noche en el Congreso. "Esa relación es real. ¿Cuánto vaya a durar es otro tema? Eso yo no lo sé...", dijo entonces Lemoine de manera picante.

"¿No te da celos que esté con Fátima? ¿Está totalmente superado el romance con él?", le preguntó Guadalupe, la conductora del ciclo de Neura, a Lilia. Si bien la diputada no quiso dar una respuesta directa, explicó que no era el momento de hacerle planteos a Javier Milei.