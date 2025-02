Los tremendos audios que el novio de Juanita Tinelli le mandó a su amante

Juanita Tinelli y su novio, el joven polista Camilo ‘Jeta’ Castagnola, fueron noticia en las últimas semanas luego de que en LAM anunciaran la separación de la pareja luego de descubrirse que el deportista mantenía otra relación en paralelo con una chica.

La información, tanto la hija de Marcelo como el campeón del polo, se encargaron de desmentir de forma inmediata a través de sus redes sociales con una foto juntos. Lo cierto es que este viernes, en el programa de Ángel de Brito, redoblaron la apuesta e hicieron públicos los audios que Camilo le enviaba a Catalina, la otra mujer con la que el polista mantiene un romance paralelo al de Juanita.

“Todo el mundo me dice que tenga cuidado con esta mina y que salga de ahí a tiempo”, le habría dicho Camilo ‘Jeta’ Castagnola a Catalina sobre Juanita Tinelli. En los mensajes de voz, el polista le dijo a Catalina: "Ya sé que es una piba de paso y me hago cargo de la cagada que me mandé con vos por calentura, pero ya sé quién es mi prioridad".

“Yo juego al polo, no estoy para estas pelotudeces. Todos cometemos errores. Cuando estoy con ella solamente pienso en vos. No estoy interesado en ella. Te pido por favor que me atiendas el teléfono”, se lo escucha decirle a Catalina sobre Juanita.

Juanita Tinelli salió a contar la verdad en medio de los rumores de infidelidad de su novio

En las últimas horas, el nombre de Juanita Tinelli y su relación con el polista Camilo "Jeta" Castagnola fueron tendencia debido a los rumores de una presunta separación. Sin embargo, lejos de quedarse en el silencio, la hija de Marcelo Tinelli utilizó sus redes sociales para responder de manera contundente y desmentir la versión que circuló en LAM (América TV).

Todo comenzó cuando el panelista Pepe Ochoa lanzó una explosiva información en el programa de Ángel de Brito. Según su testimonio, Juanita habría descubierto que su novio mantenía una relación paralela con otra joven llamada Catalina. Además, señaló que el dato habría llegado a la modelo a través de una persona del círculo íntimo del polista, quien no simpatizaba con ella y decidió revelarle lo que estaba ocurriendo.

Apenas estalló el escándalo, Juanita no tardó en reaccionar. La modelo compartió una foto en sus historias de Instagram donde se la ve recostada sobre el hombro de Castagnola, en un gesto de cercanía y complicidad que echó por tierra los rumores de infidelidad. En la imagen, Tinelli aparece con anteojos de sol y sacando la lengua, en lo que parece ser un claro mensaje desafiante hacia quienes especulan sobre su vida sentimental.

El propio polista también se hizo eco de la publicación, reposteando la historia en su cuenta de Instagram y sumándole un emoji de corazón, reforzando así la idea de que la pareja sigue firme y desmintiendo cualquier tipo de crisis amorosa.

Antes de la respuesta de Juanita, LAM había instalado la idea de una ruptura inminente. “Cumplieron dos meses de novios, pero se conocían de antes. Ella es modelo internacional y él es polista”, detalló Ochoa en un enigmático antes de revelar sus identidades.