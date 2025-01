Luciana Rubinska aclaró cuál era su vínculo con Alberto Fernández

A mediados de agosto del año pasado, las redes sociales se inundaron de versiones que indicaban un presunto vínculo afectivo entre Luciana Rubinska y Alberto Fernández. En un contexto sacudido por la denuncia de violencia de género que Fabiola Yáñez formuló contra el expresidente argentino, la periodista debió salir a aclarar cuál era la verdad detrás de estos rumores. Pese a esto, este miércoles en Ángel Responde (Bondi Live), le preguntaron a Rubinska, quien asistió al stream en calidad de invitada, acerca de este posible romance.

“Desde que arrancamos que están en el chat con Alberto Fernández. ¿Saliste con él? ¿Te tiró los perros? ¿Sos una de las periodistas que salió con el expresidente de la Nación? ¿Fuiste a Olivos? ¿Te sentaste en el sillón?”, le planteó Ángel de Brito, atento a los comentarios en tiempo real que hacía la audiencia de su programa. “No salí con Alberto Fernández. Lo conozco, lo entrevisté en dos o tres oportunidades, en un canal. No conozco Olivos, no me senté en un sillón. Sí te puedo decir que en un momento fue una fuente, sobre todo en la época de la pandemia, cuando había restricciones. ¿Viste que no sabíamos si se abría, si no se abría, si se permitía, si no se permitía? Bueno, en ese momento le consultaba y él me contestaba, siempre bien”, respondió la periodista ante el planteo del conductor. “Pero no salí con él”, remarcó.

SE ENTERO EN USHUAIA

Luego pasó a contar la historia de cómo fue que se enteró que se rumoreaba su nombre vinculado al del expresidente. “Yo estaba en Ushuaia de vacaciones, con mi novio, con mis hijos, con mi hermano, con amigos... Todos en una casa. Yo estaba desconectada porque cuando me voy, me desconecto de todo para resetear un poco la máquina. Y alguien cuenta: “Che, ¿vieron lo que están diciendo de lo que hacía Alberto? Cómo puede ser...’. Era una charla de post cena. De repente me empiezan a llegar mensajes de jefes, directivos... ‘Che, Lu, ¿estás bien?’. ‘Sí, fantástico, no me animé a esquiar, mucho no me gusta, hace un frío bárbaro’... Nada que ver, estaba de vacaciones. Hasta que en un momento entro a mi Instagram y empecé a leer comentarios”, comenzó Rubinska con su relato.

“Yo pensaba: ‘¿Qué tengo que ver con todo esto?’. Y empecé a hilar esos mensajes cuando en las redes, sobre todo, se empezaba a hablar de lo que aparentemente había hecho Alberto Fernández y con quién, y que con una y que con otra que nombraban... Pero no tuve nada que ver, nada que ver. Ni cerca de tener”, cerró Luciana con el tema.