Luciana Salazar denunció el asesinato de un amigo y después borró el mensaje

La modelo Luciana Salazar cada tanto sale en los medios por alguna polémica que la vincula, sobre todo en lo concerniente a enfrentamientos con su ex pareja Martín Redrado. Ahora, la modelo y madre de Matilda vive horas de mucho dolor tras la muerte de su mejor amigo, Raúl Sotelo.

Alrededor de las 23 horas del lunes, Luli causó conmoción en Twitter con un preocupante mensaje: "Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, hijos de mil put*", había escrito la modelo, lo que llevó a pensar a más de uno de que se trataba de Marcelo Polino, mejor amigo público y padrino de Matilda.

A las pocas horas, Salazar borró el mensaje en la red social del pajarito e hizo uso de Instagram para develar quién era la persona en cuestión, y así echar luz al delicado tema.

"Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer. No lo puedo tolerar, estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida", expresó con dolor la conductora junto a una foto con una de las personas más importantes de su vida.

Charles Raúl Sotelo era estilista y dueño de las barberías Bacan, siendo la primera inaugurada en 2015 hasta que, con el paso de los años, sumó otras sucursales en distintos puntos: Recoleta, Villa Urquiza, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Tribunales, Asunción, Palermo, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga.

En tanto a las circunstancias de su muerte, la Justicia se encuentra investigando el hecho, por lo que se desconoce su causa. Lo único que se sabe es que Sotelo -quien desde el sábado no respondía al teléfono- fue hallado sin vida en su departamento, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Su amistad con Luli Salazar data de un par de años, y su relación consistía en visitas de la modelo a su peluquería y locales, donde se tomaban fotos para las redes sociales. También compartían salidas nocturnas y cumpleaños, solos o con amigos en común de ambos.