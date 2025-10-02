Luis Petri: "Vamos a crecer después del 26 de octubre"

El ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza aseguró que el rumbo económico del Gobierno depende de contar con un Congreso que acompañe las reformas impulsadas por Javier Milei.

A 25 días de las elecciones legislativas, el ministro de Defensa, Luis Petri, participó del programa 7D donde compartió su visión sobre la campaña y el escenario político que atraviesa el oficialismo.

El funcionario mendocino, que busca una banca en la Cámara de Diputados por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, ratificó su respaldo a la gestión del presidente Javier Milei y defendió las políticas económicas que lleva adelante el Gobierno nacional.

“La Argentina del crecimiento va a llegar siempre y cuando tengamos un Congreso que no ponga palos en la rueda”, afirmó Petri, al remarcar que las reformas propuestas necesitan mayorías legislativas para consolidarse.

El ministro subrayó que la expectativa de crecimiento se abrirá “después del 26 de octubre”, en caso de que el oficialismo logre ampliar su representación parlamentaria, y llamó a los mendocinos a respaldar con su voto la continuidad del proyecto político de Milei.