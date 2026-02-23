Lunes con descenso de temperatura, viento fuerte y posibles chaparrones

Tras el intenso calor del fin de semana, Comodoro Rivadavia iniciará la semana con un leve descenso de la temperatura, aunque con viento muy fuerte y probabilidad de chaparrones hacia la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 21 °C. En ese tramo del día, el viento soplará del sector oeste, con intensidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%.

Luego, hacia la tarde, se espera una temperatura máxima de 27 °C, manteniéndose el cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el viento aumentará notablemente su intensidad, con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas muy fuertes, que podrían llegar a 79–87 km/h, lo que volverá a generar condiciones ventosas y cambiantes.

Finalmente, durante la noche, el pronóstico indica un aumento de la inestabilidad, con probabilidad de chaparrones aislados estimada entre 10 y 40%. La temperatura rondará los 23 °C, mientras que el viento rotará al sector sudoeste y continuará con ráfagas intensas, nuevamente de hasta 87 km/h.