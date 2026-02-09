Lunes ventoso en Comodoro: ráfagas podrían superar los 75 km/h

Este lunes 9 de febrero, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado durante todo el día, pero marcada por vientos intensos del oeste que se harán sentir especialmente a partir de la tarde.

Según el pronóstico oficial, durante la mañana la temperatura rondará los 18°C, con vientos de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h. Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 24°C, mientras que el viento se intensificará, con velocidades sostenidas de 42 a 50 km/h y ráfagas de hasta 78 km/h.

Por la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 18°C y condiciones de viento similares a las de la tarde, manteniéndose las ráfagas fuertes del sector oeste.

No se esperan lluvias en ningún tramo del día.