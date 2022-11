Luque entregó dos nuevas viviendas sociales

Este martes se realizó la entrega de dos nuevas viviendas en Km. 5 y Próspero Palazzo. Al respecto, Juan Pablo Luque expuso que “nos satisface dar respuestas a las necesidades de nuestros vecinos. Siempre que entregamos una vivienda de estas características, lo hacemos con una intención particular porque son familias con necesidades habitacionales urgentes y buscamos que puedan vivir dignamente”.

“En el caso de la vivienda que entregamos en Km. 5, se trata de una familia que vivía en Km. 8 y perdió su casa durante el temporal del año 2017, mientras se encontraban en Buenos Aires por cuestiones de salud”, puntualizó.

En esa línea, indicó que “todavía en el 2022 estamos terminando de solucionar inconvenientes que datan de esa época. La mayoría de las casas deberían haberse hecho en ese momento a través del IPV y del gobierno nacional, sin embargo desde nuestro lugar entendimos que era muy importante dar una solución definitiva a esta familia, que es lo que estamos concretando hoy”.

Finalmente, el intendente recalcó que “el Estado tiene la obligación de brindar soluciones para que la gente pueda vivir dignamente. Estamos muy contentos por cumplir con estas entregas en Palazzo y Km. 5, que se suman a las muchas que ya efectuamos a lo largo de este año”.

Promover la igualdad

Por su parte, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, afirmó que “estos momentos son sumamente gratificantes porque se trata de vecinos de nuestra ciudad que, después de mucho tiempo y esfuerzo, logran tener su propio techo”.

“Este programa es una política pública que el intendente Luque viene impulsando durante los últimos años y que cuenta con un gran trabajo de la cartera de Obras Públicas y de la Subsecretaría de Hábitat. Seguramente continuaremos con este tipo de entregas en el corto plazo”, sostuvo.

En tanto, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López, señaló que “esta propuesta del Municipio es una apuesta a la igualdad, ya que se trata de familias que tienen problemas económicos y sociales, a las que se les da un espaldarazo con una vivienda para que este tema deje de ser una preocupación y puedan rehacer su vida”.

Continuando en ese tenor, manifestó que “es innumerable la cantidad de casos que llegan a la Municipalidad pero no tenemos la posibilidad de abordar todos porque para eso están el IPV y los programas del gobierno nacional, pero muchos no son alcanzados por estos estamentos y el intendente decide no mirar hacia un costado y cumplir con el cometido”.

Asimismo, el funcionario detalló que “son casas tecnológicas, ecológicas y totalmente equipadas, que por su formato pueden concretarse de forma rápida”, al tiempo que informó que “este programa está incluido en el Presupuesto 2023, incluso con más fondos, ya que apostamos a dar más respuestas a las familias. Estas acciones demuestran la búsqueda permanente de igualdad que se persigue desde la gestión”.

Sueños cumplidos

La beneficiaria de la vivienda de Km. 5, Débora Ledesma, expresó que “construimos nuestra casa con mucho esfuerzo y ver que el temporal se llevó todo fue terrible, pero hoy estamos muy emocionados porque finalmente volvemos a tener un hogar”.

“Actualmente, costear una vivienda es muy complicado y más por la salud de mi hijo, pero gracias al intendente Luque tenemos una casa muy linda y en un barrio tranquilo, cerca de donde vivíamos”, destacó.

Por último, quien recibió el inmueble ubicado en Próspero Palazzo, Cecilia Albarracín, afirmó que “es un día muy especial porque me están entregando la llave del sueño de mi vida. Estoy muy agradecida con el intendente y con el equipo de Hábitat, cuyos integrantes siempre me escucharon y me acompañaron en este proceso”.