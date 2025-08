Luque le pidió disculpas a Iturrioz

El domingo lo había acusado de ser responsable de intentar llevarse una urna en Corcovado. No obstante, el candidato recordó la particular situación de Iturrioz como fiscal en uso de licencia y ministro.

“En este caso puntual quiero pedirle disculpas”, dijo este lunes el ahora candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, en relación a la dura acusación que hizo contra el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Reynaldo Iturrioz. “Se quiso robar una urna en Corcovado”, había dicho el exintendente de Comodoro en medio de su euforia por haber vencido a Dante Bowen.

Sin embargo este lunes, en Radiovisión, Luque se rectificó. “Quiero pedir disculpas porque creo que fue incorrecta mi expresión contra el ministro de Seguridad de salir a expresar con tanta vehemencia. Me llamaron los apoderados de mi lista y me plantearon que el Ministerio de Seguridad se quería llevar esa urna y si no salíamos, por ahí no sabíamos ahora dónde estaba esa urna”, sostuvo Luque.

El exintendente de Comodoro acotó que en la previa de la interna atravesó “días de mucha tensión, con la carga emocional al palo; muy alta la adrenalina; la presión que llegaba desde distintos puntos de la provincia, donde gobernador e intendentes jugaron muy fuerte; donde misteriosamente aparecieron sobre la hora 60 personas a votar, todas juntas, en Sarmiento”.

Añadió el candidato a diputado nacional por Unidos Podemos que Iturrioz “ahora se está vindicando, como hice yo cuando él era fiscal y se presentó con Alvarez de Celis a denunciar irregularidades en la obra pública y yo lo denuncié en ese momento porque él era fiscal y ahora lo sigue siendo: es fiscal que está en uso de licencia incorrectamente acordada. Fijate lo que pasó con Ariel Lijo cuando le negaron la licencia. O era ministro de la Corte o juez federal. El (por Iturrioz) pidió licencia para ser ministro de un partido político y se la dieron. Eso me parece más oscuro”.