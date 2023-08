Luque y Katopodis acordaron en que hay que avanzar con el proyecto del viaducto para la Ruta 3

Este jueves, el intendente Juan Pablo Luque mantuvo un encuentro con el ministro de Obras Públicas de la Nación, donde planteó la necesidad urgente de avanzar hacia una solución definitiva a los graves inconvenientes que se generan en el tramo de la Ruta 3 lindante con el cerro Chenque. Asimismo, anunció que se avanzará en lo inmediato con las tareas transitorias para restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

La reunión se concretó en horas de la mañana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la presencia del secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; su par de Infraestructura y Obras Públicas, Maximiliano López; y el concejal Marcos Panquilto.

Sobre el encuentro, el jefe comunal indicó que “estuvimos trabajando concretamente en la urgencia que necesitamos resolver, que es que Vialidad Nacional recupere rápidamente el tramo de la Ruta Nacional N° 3 que se ha caído”.

En ese contexto, sostuvo que “firmamos un convenio con Vialidad Nacional para que se envíe en lo inmediato la maquinaria necesaria para efectuar esa tarea. Desde la Municipalidad asumimos el compromiso para realizar el talud sobre la parte costera para proteger el tramo que colapsó”.

“Todo esto será algo transitorio, ya que primero buscamos salir de los problemas de tránsito que estamos teniendo en Comodoro. Por eso es importante avanzar con el pie del talud, que permitirá darle seguridad al tramo que se va a volver a arreglar y pavimentar”, puntualizó.

Del mismo modo, recordó que “en el año 1995 se suscitó una situación similar a la que nos está pasando ahora, por ello planteamos al ministro la necesidad urgente de avanzar con la protección costera, a lo que nos respondió que ese es un proyecto que se le había requerido al gobierno provincial y que aún no lo presentaron”.

“Se trata de una cuestión de fondo que ya estamos trabajando para lograrlo lo antes posible, ya que no solo se debe avanzar en los 100 metros que hoy tienen complicaciones con las marejadas, sino también en los 600 metros que llegan hasta el Chalet Huergo, que es lo que le planteamos al ministro hoy”, agregó.

EL VIADUCTO

Por otro lado, Luque manifestó que “presentamos el proyecto del viaducto, aquel que en nuestra ciudad conocemos desde hace tantos años y hoy hace falta que los ingenieros de Vialidad Nacional definan concretamente que esa es la solución definitiva”.

En ese sentido, remarcó que “se trata de una definición que deben tomar quienes tienen a cargo la Ruta 3, que no es la Municipalidad, sino que son Vialidad Nacional y la provincia del Chubut. En esa cuestión ya estamos avanzando”.

“El proyecto del viaducto se elaboró décadas atrás y no solamente arreglaba el problema de transitabilidad de Comodoro, sino que también jerarquizaba el acceso al puerto y daba la posibilidad de tener realmente un corredor bioceánico, dando el acceso al tránsito de camiones a un puerto tan importante como la nuestra y una salida hacia la zona sur más prolija y con mayor cantidad de carriles”, aseveró.

Continuando en ese tenor, expuso que “más allá de lo que nos pasó con el derrumbe, la ruta está colapsada permanentemente, con cerca de 60 mil vehículos y 1800 camiones diarios. No tenemos que pensar sólo en salir de la coyuntura actual, sino que debemos lograr la obra del viaducto y ojalá toda la ciudad acompañe en esto, no como sucedió en su momento, cuando algunos sectores se opusieron y por eso no se llevó adelante”.

“Esta emergencia tiene que tener consecuencias respecto a la toma de decisiones a nivel nacional, que es donde está el financiamiento y corresponde que esta variable de la Ruta 3 tenga una solución definitiva y que no pasen otros 25 años sin soluciones concretas”, recalcó el intendente.

En ese marco, destacó que “estamos empujando para que la ciudad tenga la obra que necesita, teniendo en cuenta que, además, circulan miles de autos que van hacia el sur del país a través de la ruta. Por eso creemos que la solución definitiva es esta y planteamos la idea al Ministerio”.

“Más allá de eso, necesitamos jerarquizar toda la ruta, desde la zona de los kilómetros hasta el cruce con Ruta 26, sumando dos carriles más por mano, teniendo en cuenta la situación diaria. Ese proyecto lo estamos trabajando con Vialidad Nacional”, añadió.

En esa línea, enfatizó que “la decisión que debe tomar Vialidad Nacional es entre seguir invirtiendo miles de millones de pesos en sacarle peso al cerro Chenque o concretar el viaducto. Para nosotros es clave que la ciudad se jerarquice con esa obra y estamos poniendo todas las energías en ese trabajo”.

Finalmente, Luque expresó que “el camino de circunvalación definitivo es otra variable y otra cuestión importante para descontracturar parte de la Ruta 3 y dar un poco de aire a este problema de transitabilidad; el primer tramo ya se licitó y estará comenzando en 20 días. Este es otro tema que hablamos con Katopodis, ya que necesitamos que envíen urgente el adelanto financiero”.