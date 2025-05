Macri contó que Trump le aconsejó invadir Chile

El expresidente Mauricio Macri reveló este viernes una insólita anécdota sobre una peculiar sugerencia que le hizo Donald Trump: conquistar Chile para que Argentina tenga acceso a los dos océanos.

El episodio tuvo lugar durante la visita de Trump a Buenos Aires con motivo de la Cumbre del G20 en 2018, siendo Macri presidente del país.

El magnate argentino compartió el curioso momento durante su participación en el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia en Madrid. El evento también incluyó un homenaje al recientemente fallecido escritor y político peruano Mario Vargas Llosa.

Al iniciar su relato, Macri destacó la cercana “relación personal” que mantenía con Trump, a quien describió como “muy amigo de la Argentina” gracias a ese vínculo.

Recordó que se conocieron cuando él tenía 24 años y Trump 38, forjando una amistad desde jóvenes.

El episodio que provocó la insólita sugerencia ocurrió durante una visita oficial de Trump a Buenos Aires en el marco del G20.

Según contó Macri, tenía “un mapa de la Argentina para explicar a quién venía y explicar las provincias”.

Mientras observaba el mapa, Trump se detuvo en la franja territorial ubicada a la izquierda de Argentina y preguntó: “¿Qué es esto?”.

Macri le respondió que era Chile. Fue entonces cuando Trump, según el relato del expresidente argentino, le lanzó la inesperada recomendación: “You should conquer Chile so you have access to the two oceans”. Macri tradujo la frase: “Deberías conquistar Chile así tendrías acceso a los dos océanos”.

La anécdota, revelada en un encuentro de líderes liberales en Europa, subraya el estilo directo y poco convencional de las interacciones del mandatario estadounidense.

