Macri propone un "pacto de no llanto" a Milei

La derrota del PRO en su tradicional bastión porteño, donde quedó relegado al tercer lugar, exacerbó las tensiones entre Macri y Milei. Este revés electoral se suma a las recientes acusaciones de "campaña sucia" por parte del ex presidente, quien denunció la difusión de videos generados con inteligencia artificial que buscaban perjudicar a su partido.

En respuesta a las críticas de Milei, quien lo calificó de "llorón" y "de cristal", Macri lanzó una propuesta conciliadora, aunque cargada de ironía, durante una entrevista con TN: "Le hago una propuesta... Javier, yo dejo de llorar por las maldades y perversiones de tu entorno si vos dejás de llorar por las cosas que dicen los periodistas y los economistas".

Esta declaración se produjo después de que Milei, tras votar en la UTN, arremetiera contra Macri, afirmando que "se victimiza porque sabe que son una fuerza que se está extinguiendo". El conflicto se intensificó tras la difusión de un video falso que simulaba un anuncio de Macri en el que pedía votar por Manuel Adorni, candidato de La Libertad Avanza.

Macri calificó la campaña sucia como "una locura" y acusó directamente a Santiago Caputo, asesor presidencial, de estar detrás de la difusión del material falso. "No me vengan ahora que son unos twitteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso según el presidente, Santiago Caputo, twittea unos videos. Esta excusa de que son unos twitteros, no va más", expresó el líder del PRO.

La propuesta de Macri, aunque con tono de pacto, refleja la creciente tensión entre ambas figuras políticas y el impacto de los recientes resultados electorales en la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. El futuro de esta relación política sigue siendo incierto, mientras las repercusiones de las elecciones porteñas continúan generando debate en el escenario político argentino.