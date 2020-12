Macri se fue a Tandil con 20 amigos a practicar golf

El deporte está habilitado, pero no podrían reunirse para comer más de la mitad. El dueño calabrés del campo es un polémico empresario.

Mauricio Macri aprovechó el comienzo de la temporada estival para viajar a Tandil y jugar al golf con 20 amigos. Tiene previsto realizar un almuerzo con sus acompañantes, a pesar de que en la Provincia no están permitidas las reuniones de más de 10 personas.

El ex presidente llegó el martes a la ciudad serrana y se quedará allí hasta el miércoles. No se sabe cómo viajó el líder del PRO, aunque trascendió que sus amigos se trasladaron en auto desde distintos puntos de la Provincia y aguardaron su llegada para comenzar a jugar.

El golf El Valle de Tandil pertenece a Nicola Parasuco, un empresario de Tandil que habrá estado vinculado al juego clandestino. Parasuco era amigo de Franco Macri y uno de los compañeros del ex titular de Boca cuando practica golf.

El semáforo de Tandil está entre amarillo y verde. En un principio hubo cruces entre la Provincia y el intendente local Miguel Lunghi por la férrea cuarentena que dispuso para el distrito. Fue tan dura que el jugador de Boca Carlos Tévez intentó ingresar para jugar unos hoyos en El Valle, pero le negaron la entrada a la ciudad.

Lunghi tiene un vínculo tirante con el PRO. Macri y María Eugenia Vidal intentaron reemplazarlo con algún dirigente propio pero nunca lo lograron. El kirchnerismo tampoco pudo sacarlo del poder a pesar de los intentos de Diego Bossio.

El ex titular de la ANSES realizó inversiones descomunales en la ciudad del sur bonaerense durante su paso por la administración pública. Hizo cientos de viviendas y una biblioteca para intentar instalar a su hermano Pablo, pero ni siquiera llegó a ser candidato a intendente. Quién sí tiene buena relación con el alcalde de Tandil es Daniel Scioli, ex gobernador bonaerense.

Macri se alojó en un hotel vecino al campo de El Valle según publicó el diario El Eco. Son varias las polémicas apariciones del ex Presidente desde que comenzó la pandemia, más vinculadas al ocio o a los negocios que a la política. Primero hizo un misterioso viaje a Paraguay para encontrarse con el ex presidente Horacio Cartes. Semanas más tarde y cuando la pandemia alcanzó su punto más alto en el AMBA, el ex titular de Boca viajó a Europa.

Pasó por París, donde vacacionó junto a su esposa y su hija menor y más tarde llegó a Zurich para asumir su cargo como presidente de la Fundación FIFA.

Al regreso volvió a convertirse en el eje de una controversia cuando se reunió con intendentes del PRO del interior bonaerense. Las reuniones en ese momento estaban prohibidas, pero además ni siquiera habían transcurrido las dos semanas de cuarentena obligatoria dispuestas en ese momento para cualquier persona que llegara a la Argentina.