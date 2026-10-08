Madre siniestra

Bela es una niña que intenta encontrar estabilidad y calma en un hogar en constante conflicto. En este entorno inestable, su mundo infantil empieza a verse alterado cuando una presencia sobrenatural surge desde su propio armario e insiste en acercarse a ella con la siniestra intención de entrar a su corazón. Aunque al inicio Bela intenta ignorar o rechazar esta presencia, los fenómenos paranormales comienzan a intensificarse dentro de la casa, volviéndose cada vez más difíciles de explicar, mientras que se hacen más evidentes los problemas entre sus padres, lo que hace que Bela quede atrapada en medio de un dilema. Al comprender que esta entidad malévola comienza a adquirir más fuerza, Bela deberá mantener fuerte sus lazos con su familia para salvar su hogar.

“Me interesaba el concepto de una entidad que imita a alguien y aprovecha esa habilidad para ganarse el corazón de una niña, hacer que conecte con ella y acabar poseyéndola”, dice Wan. “Me pareció una manera interesante de retratar el deseo de una presencia demoníaca, apelando al corazón innato, la inocencia y las emociones de una cría”. Savage emprendió con entusiasmo la misión de explorar la dinámica familiar en torno a la la historia y sacar a la luz el modo en que esta entidad causa y revela las fisuras emocionales que subyacen a este tipo de vida. “Para mí era crucial preservar la oscuridad, las contradicciones y la complejidad emocional de la novela”, dice. “No quería hacer una versión suavizada o sin aristas de la historia. Cuando me presenté por primera vez con mi visión, quise asegurarme de que realmente íbamos a trasladar lo que describe el libro, y en Blumhouse Atomic Monster se mostraron completamente de acuerdo”.

La habilidad de Savage narrativa y técnica era lo que el film necesitaba, en opinión de Wan. “Lo maravilloso de Rob es que entiende totalmente las piezas de la composición. Gran parte del trabajo que ha hecho tiene un carácter realzado o fantástico, pero, pese a ello, su cine está muy cimentado en la emotividad de los personajes y la propia historia”. Haciendo que toda la trama se desarrolle desde la perspectiva de una niña, la película es capaz de analizar la pérdida de inocencia y el doloroso descubrimiento de que tus padres llevan una vida ajena a ti de un modo que no se ha explorado apenas en el cine. “La relación de Bela con su padre, el modo en que ve a su madre y la forma en que comienza a comprender las complicadas realidades de ambos me resultaron increíblemente inquietantes”, dice Savage.

“Cuando Bela por fin se adentra en el mundo de esa ‹otra madre›, las reglas se vuelven extrañas e inestables, lo que conecta con el punto de vista infantil de Bela, en el que la realidad puede fluctuar mucho”, añade. Esta figura desconocida y amorfa, capaz de metamorfosearse a voluntad, lleva a cabo una rápida e inquietante transformación a lo largo de la película. “Siempre que aparece o cuando se deja sentir su presencia, aprendemos una cosa nueva sobre lo que es capaz de hacer, cómo puede manipular a Bela y cómo jugar con el público”, señala Savage. “Nuestro objetivo ha sido asegurarnos de que los espectadores nunca sintieran que habían visto ya todo de ella”.

CINE COLISEO (jue 08 y mie 14 de octubre):

22:00 Hs. MADRE SINIESTRA (2D doblada)

CINE COLISEO (vie 09, y mar 13 de octubre):

22:00 Hs. MADRE SINIESTRA (2D subtitulada)

CINE COLISEO (sáb 10, dom 11 y lun 12 de octubre):

22:00 Hs. MADRE SINIESTRA (2D doblada)

Título original: Other Mommy

Género: Terror

Origen: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 1 hora 33 Min.

Formato: 2D

Calificación: R-13

Ficha Técnica:

Director: Rob Savage

Guión: Nathan Elston en base a la novela de Josh Malerman

Productores: James Wan, Macdara Kelleher, Judson Scott

Fotografía: Lowell A. Meyer Música: Patrick Jonsson

Montaje: John Cutler, Peter Gvozdas

Reparto:

Jessica Chastain (Ursula/la madre siniestra), Jay Duplass (Russ), Arabella Olivia Clark (Bela), Karen Allen (abuela Ruth)