Manejaba drogado un vehículo en llanta: llevaba gran cantidad de Clonazepam y Viagra

Ayer por la tarde, personal policial de Arroyo Verde fue alertado por camioneros que en dirección hacia aquella localidad transitaba una camioneta dorada cuyo conductor arrojaba elementos hacia la Ruta nacional N°3. Precisaron que el vehículo iba en llanta y realizaba maniobras peligrosas y temerarias.

Ante el requerimiento, la camioneta fue interceptada a unos 20 km de Arroyo Verde.

Según indicaron fuentes policiales, el conductor se encontraba bajo sustancias alucinógena por su forma de hablar y el excesivo balbuceo, no logrando coordinar sus movimientos de manera natural. Refirió al personal uniformado: “Yo cambio la rueda y me voy, no soy de acá”.

En un momento dado, el conductor se dirigió hacia la parte trasera de la camioneta y al abrir el baúl dejó a la vista bolsos y una gran cantidad de fármacos, entre ellos pastillas de Clonazepam y Viagra.

Otra de las cuestiones que llamó la atención de los agentes fue la multiplicidad de impactos que mostraba la camioneta, producto de choques.

El hombre se resistió a la detención, no se dejó colocar las esposas, emitió insultos y aplicó una férrea resistencia. Tras varios minutos de luchar con los uniformados finalmente fue detenido.

Fuente: Jornada