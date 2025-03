Manes denunció que Caputo lo amenazó y que le pegaron

Ocurrió tras la apertura de sesiones legislativas, luego de que el legislador le pidiera explicaciones a Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y las designaciones en la Corte Suprema.

El discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente estuvo marcado por anuncios económicos, elogios a su gabinete y críticas a la oposición. Sin embargo, la jornada también dejó un episodio de tensión dentro del Congreso que termina dominando la escena pública: el diputado radical Facundo Manes denunció que fue amenazado y agredido por un asesor presidencial.

Según relató Manes, el asesor Santiago Caputo lo increpó en el Salón de los Pasos Perdidos, dentro del Congreso, y un colaborador del funcionario lo golpeó en el pecho. "Vino enfurecido y me dijo: 'Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer'. Y alguien que estaba con él me pegó dos piñas. Había una periodista de Clarín al lado mío", afirmó el legislador.

Sumado a ello se ve en el video de la situación, que el youtuber Fran Fijap tapa la cámara intentado evitar el registro de la situación.

El enfrentamiento se habría desatado luego de que Manes, en su intervención en el recinto, le exigiera a Milei explicaciones sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. Durante su discurso, el diputado exhibió un ejemplar de la Constitución Nacional y le preguntó al Presidente: "¿Cuándo va a hablar del capítulo de la Justicia?".

Tras el incidente, Manes se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien le detalló el episodio y le habría solicitado la revisión de las cámaras de seguridad del Congreso.

La jornada en el Congreso también estuvo marcada por otros momentos de tensión. Otro hecho llamativo de la noche fue el frío reencuentro entre Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, tras meses de distanciamiento político.

En los palcos, se destacó la presencia de funcionarios, militantes, youtubers y dirigentes afines al oficialismo, mientras que varios sectores de la oposición peronista decidieron ausentarse o enviar representaciones reducidas. También hubo fuertes restricciones a la prensa que fueron denunciadas por organizaciones como FOPEA.

Con la apertura de sesiones, Milei inició formalmente el año legislativo con un discurso en el que reafirmó su plan económico, anticipó futuras reformas y marcó diferencias con sectores de la oposición. Sin embargo, el episodio protagonizado por Manes y Caputo sumó un nuevo foco de conflicto dentro del Congreso.