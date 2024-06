Marcado tono crítico en la postura de los vecinos

Juana Sandoval fue una de las vecinas que habló este martes en la audiencia no vinculante. “Quisiera saber si los representantes de la SCPL se mojan los zapatos yendo a los barrios. Como trabajadora social es muy doloroso ver cómo esta situación no ha cambiado. Sería interesante que se fijen cuánto gasta la gente que no le alcanza para comer”.

Alberto Flores señaló: “Se ve que no recorren nada. Si tienen que aumentar la luz, que la aumenten, pero no la boleta. Puse un medidor de agua porque me cansé de pagarle el agua a la SCPL, le saqué fotos el primer mes, consumí 1 m3 y me facturaron 3. Me quejé, dijeron que iban a mandar a ver y me siguen cobrando lo mismo”.

Cristian Bosiak: “Desde principios de año tenemos aumento del 120% que ninguna paritaria acompañó. No entiendo qué análisis hacen para convocarnos sin ningún tipo de vergüenza a opinar sobre un nuevo aumento. La SCPL tiene beneficios que pagamos todos los contribuyentes, como el BAE, que beneficia a todos los empleados. Tienen que empezar a hilar más fino y no con nuestros bolsillos”.

Roberto Salazar señaló: “soy empleado de comercio y ejercí como cuidador y asistente terapéutico de adultos mayores. Soy socio 598 de la SCPL. Por tercera vez vengo a hablar de la desigualdad que se produce cada vez que voy a pagar mi factura. Me siento ciudadano de segunda porque estoy en absoluto desequilibrio con los que usufructúan la energía de manera ilegal. Ese no es un tema menor porque después la empresa debe prorratear, según deduzco, entre todos los que pagamos. Hasta donde investigué, los colgados representan el 30% de la energía que Cammesa les vende, y eso lo pagamos nosotros”.

Daniel Molina resaltó que “en las 240 fojas que nos dieron se llena con un balance del año pasado que ya nos habían dado; se llena con las actas paritarias que son cerradas entre la FECHCOOP y nadie me confirma si la SCPL está o no. Se fijan el sueldo y deciden cuánto aumentar; total lo pagamos nosotros en base a un convenio que no va a ser revisado nunca”.