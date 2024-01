Marcelo Agrelo vuelve al Maquin Parts

El piloto comodorense Marcelo Agrelo definió en las últimas horas cómo afrontará la temporada 2024 del Turismo Carretera, la cual comenzará el 25 de febrero en el autódromo de El Calafate.

El piloto chubutense iniciará su tercera etapa dentro del Maquin Parts, aunque lo hará con importantes novedades, informó la página de Carburando.

A través de sus redes sociales, Agrelo confirmó su vuelta al equipo de la familia Soljan, donde iniciará el calendario a bordo de la Dodge que utilizó el año pasado Germán Todino y en el transcurso del 2024 se subirá a un Toyota Camry de nueva generación. Vale recordar que, a poco de comenzar enero, el chubutense tuvo que dejar en libertad de acción al Castellano Power Team.

"Volvemos. Muy contento de anunciar mi vuelta al Maquin Parts Racing para afrontar un nuevo año de TC. Con el profesionalismo, compromiso y responsabilidad de siempre intentaremos tener un gran año. Gracias a todos los sponsors, a mi viejo, a Machi y mi familia que me siguen acompañando y apoyando, sin ellos esto no sería posible. No quiero dejar de agradecerles a Horacio y Diego Soljan como a todos los integrantes de este gran equipo por abrirme las puertas una vez más. Vamos con todo", expresó Agrelo en su página de Facebook.