Marcelo Ciarrocchi dominó el entrenamiento del TopRace V6

Con Ford Mondeo, el cordobés se quedó este viernes con el mejor tiempo en el Circuito Callejero “Parque de la Ciudad” de Buenos Aires.

El 32° Campeonato de Top Race YPF INFINIA comenzó su actividad oficial en el Circuito Callejero Parque de la Ciudad, epicentro de la 1ª fecha “Gran Premio Ciudad de Buenos Aires – YPF INFINIA Turboclean”, donde la referencia en la última salida a pista de la jornada fue Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport en el regreso de la categoría a un circuito urbano tras 21 años junto al 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina y a la Fiat Competizione.

El piloto de Almafuerte, Córdoba, logró marcar el ritmo tras un tiempo de 1m11s753/1000, mientras que segundo quedó el campeón argentino del Top Race V6 2025 Facundo Aldrighetti a 123/1000 de diferencia. Tercero terminó Nereo Queijeiro con el Fiat Cronos #105 del Octanos Competición a 607/1000.

Los primeros cincos del primer entrenamiento fueron Juan Pablo Traverso (Fiat Cronos #17 – Octanos Competición) y Christian Vallejo (Mercedes-Benz #77 – IBBA Racing).

Diego Verriello (Fiat Cronos #101 – Octanos Competición), Julián Ramos (Lexus #54 – JLS Motorsport – Corsi Sport), Roberto Lobay (Chevrolet Cruze #28 – LFB Racing Team), Adrián Hamze (Fiat Cronos #69 – Octanos Competición) y Darío Necochea (Fiat Cronos #76 – Octanos Competición) completaron el “top-ten” de la práctica.

En la primera parte del día, el Top Race tuvo dos pruebas en el Circuito Callejero Parque de la Ciudad, en el primero para pilotos autorizados fue Diego Verriello el más veloz con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición con un tiempo de 1m16s868/1000, mientras que Christian Vallejo con el Mercedes-Benz #77 del IBBA Racing dominó en el shakedown con un tiempo de 1m12s898/1000.

La actividad para la categoría continuará con el segundo entrenamiento oficial este sábado a las 11:25.

Foto: Prensa TopRace.