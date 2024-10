Marcia Larrauri es campeona sudamericana en modalidad XCC

Marcia Larrauri sigue representando de gran forma a Comodoro Rivadavia y cosechando éxitos en cada lugar que compite. El último fin de semana, la ciclista estuvo participando en el Campeonato Sudamericano de ciclismo de montaña, que se desarrolló en el Cerro El Triunfo, ubicado en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires.

La carrera convocó a más de 300 deportistas, con deportistas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y Argentina. El certamen tuvo la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (FACIMO), el aval de la Unión Ciclista Sudamericana (USC), la supervisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la organización de VeloClub Argentina y MTB Balcarce.

imagen.png

En el primer día de competencia, Larrauri se colgó la medalla de oro tras haber triunfado en la modalidad short track o carrera corta (XCC). “Es una modalidad nueva del ciclismo de montaña, es una carrera en un circuito corto con una duración de 20 minutos. No fue planeado competir en XXC, todo surgió sobre la marcha, aposté, arriesgué y me traje un jersey precioso de campeona sudamericana”, explicó.

Luego la comodorense corrió en la categoría e-bike y se subió al tercer escalón del podio: “También es una nueva modalidad que se corre con bicicletas asistidas electrónicas, fue una hermosa experiencia y me pude quedar con el tercer puesto”, detalló.

El domingo, en lo que fue el último día del Sudamericano, Marcia compitió en cross country (XCO) y se ubicó en la cuarta posición: “Fue una carrera que disfruté como hacía tiempo no me pasaba, me sentí fuerte y segura, pero por sobre todas las cosas me sentí feliz de reconciliarme con las competencias”, describió.