Marcia Larrauri sigue cosechando éxitos nacionales

La Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (F.A.Ci.Mo) organizó el pasado fin de semana el Campeonato Argentino XCC/XCR/XCO y la final del Abierto Argentino, en una doble fecha que se desarrolló en San Luis.

Marcia Larrauri se hizo presente y cosechó cuatro medallas en la competencia que reunió a los mejores exponentes del país. La comodorense triunfó en la fecha única y se coronó campeona del Abierto Argentino de XCO, a esos logros le sumó las medallas de plata en Ebike, quedó detrás de la actual campeona sudamericana, y Short Track.

“Se corrió el Campeonato Argentino en San Luis, en Terrazas del Portezuelo, en un circuito que se arma dentro de la Casa de Gobierno, fue una fecha única y asistieron ciclistas de todo el país. También se realizó la final del Abierto, que fueron cinco fechas y arrancó por Comodoro, luego por Ushuaia, Jujuy, Tucumán y finalmente en San Luis”, explicó Larrauri.

En ese sentido, detalló que “primero corrí en bici eléctrica (Ebike) con la Husqvarna, que es una marca de la cual soy embajadora, y quedé subcampeona argentina. El mismo día corrí la final del Abierto en la modalidad Short Track y por sumatoria de puntos, por haber corrido en Tucumán y en esta última fecha, salí subcampeona, en las otras fechas no pude correr porque estaba accidentada”.

A su vez, la deportista contó que “el domingo, en el plato fuerte, el XCO, corrí por la mañana y me consagré campeona argentina de la fecha única y campeona del Abierto por sumatoria de puntos por haber corrido en Tucumán y la final”.

A principio de año, Marcia tuvo un accidente que la dejó fuera de las tres primeras fechas, pero pudo reponerse para la segunda parte del año: “No pensé que iba a poder llegar a coronarme campeona del abierto, no solo logré eso si no que me coroné campeona argentina, todavía no lo creo, venía con secuelas respiratorias y dolores de varios golpes en la fecha de Tucumán, pero al probar el circuito el jueves me sentí súper bien y eso hizo un cambio en mi cabeza y fui por todo el domingo”, expresó.

Y para finalizar agregó: “Ahora, si bien tengo tres carreras antes, Trasmontaña Tucumán, Campeonato Argentino de Rally en Mendoza y Vuelta a las Ballenas en Puerto Madryn, apunto al Sudamericano en Chile, del 28 de octubre al 3 de noviembre, en donde voy a correr nuevamente en las tres modalidades”.