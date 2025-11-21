Marco Dianda fue el más veloz y Thomás Micheloud quedó 2º

Las TC Pista Pick UP llevaron a cabo este viernes el primer y segundo ensayo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata por la penúltima fecha de la temporada.

El último ganador del TC Pista, Marco Dianda, con la Ford Ranger que le atiende el equipo del “Gurí” Martínez, se quedó con el mejor tiempo en el segundo y último entrenamiento del día que las TC Pista Pick Up completaron en el autódromo Roberto Mouras, por la 10ª y penúltima fecha del certamen 2025 de la categoría.

Dianda, con su equipo trabajaron durante toda la tanda sobre el equilibrio de la Ford Ranger y hacia el final de la sesión y sobre un piso seco y frío, marcó un tiempo de: 1 28.679/1000, segundo quedó, el comodorense Thomás MIcheloud, a 651/1000, tercero el santacruceño Juan Antonio Sandín, ambos con Ford Ranger, cuarto, Antonino Sganga y quinto, Luis Catelli, los dos, con Toyota HIlux.

La actividad para la categoría ha cesado en la jornada del viernes, no obstante, este sábado a las 9:45 hs. comenzará el primer entrenamiento oficial dividido en dos grupos de 15 minutos y a partir de las 12:35 se desarrollará la segunda sesión, previo a la clasificación que se iniciará a las 16:25, todo sobre la cuerda de 4,265 kms. del autódromo platense.

2º Entrenamiento

1º Marco Dianda (Ford Ranger) 1’28”679/1000

2º Thomás Micheloud (Ford Ranger) a 0’651/1000

3º Juan Antonio Sandín (Ford Ranger) a 0’947/1000

4º Antonino Sganga (Toyota Hilux) a 1’199/1000

5º Luis Cateli (Toyota Hilux) a 1’450/1000

6º Manuel Ruiz (Ford Ranger) a 1’474/1000

7º Santiago Arrigoni (Ford Ranger) a 2’283/1000

8º José Montanari (Ford Ranger) a 3’122/1000

9º Marcelo Vergagni (Ford Ranger) a 4’394/1000

10º Mario Baldo (Ford Ranger) a 6’231/1000