Esta vez fue por paliza ante Ferro Carril Oeste quien lo derrotó con marcador de 93-64. Gimnasia no pudo contar con el pivote Jesús Centeno por lesión.

El "Verde" volvió a caer por la Liga Próximo

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que no tuvo a su pivote titular Jesús Centeno por lesión, perdió este viernes de visitante ante Ferro Carril Oeste por 93-64 y de ese modo sufrió su quinta derrota en la Liga Próximo de básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Héctor Etchart, tuvo los siguientes parciales: 20-19, 38-28 y 66-47.

En el conjunto de Caballito, se destacaron Camilo Rodríguez (13 puntos y 3 recuperos), Ulises Martorell (11 tantos, 4 rebotes y 3 recuperos) y Joaquín Bolotchi (11 unidades y una tapa).

En el elenco sureño, mientras tanto, los mejores fueron José Ignacio Copesky (19 tantos, 5 rebotes y 3 asistencias) y el base Natalio Santacroce (17 puntos).

De esa manera, el “Verde” patagónico, que tuvo en su roster a solo siete jugadores, regresa de la gira con un triunfo -ante Racing de Chivilcoy- y dos derrotas -la otra fue en Junín frente a Argentino-.

Gimnasia se mantiene en el séptimo puesto con 7 triunfos y 5 derrotas, mientras que Ferro se ubica 8º con 6 victorias y 4 caídas.

………………

Síntesis

Ferro 93 / Gimnasia 64

Ferro (20+18+28+27): Ulises Martorell 11, Tobías Flossi 8, Martín González 9, Juan Manuel Ryzwaniuk 8 y Camilo Rodríguez 13 (fi); Tobías Tamagosuku 7, Mateo Cerruti 8, Felipe Bensimón 9, Joaquín Bolotchi 12, Francisco Giussiani 4, Juan Clavell 3 y Nicolás Ares 2. DT: Juan Manuel Di Gilio.

Gimnasia (19+9+19+17): Natalio Santacroce 17, José Ignacio Copesky 19, Simón Dias 9, Valentino Ayala 9 y Ciro Melo 5 (fi); Santino Santacroce 0 y Valentín Monzón 5. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 20-19, 38-28 y 66-47.

Estadio: Héctor Etchart (Caballito, CABA).