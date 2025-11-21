El equipo comodorense derrotó 3-1 a San Lorenzo por el segundo día del Tour que se desarrolla en San Miguel de Tucumán.

Waiwen Vóley arrancó con victoria el Tour 2 de la LVA

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia le ganó este viernes a San Lorenzo por 3-1 en el marco del segundo día del Tour 2 de la Liga de Vóleibol Argentino que se desarrolla en el estadio Tucumán BB de San Miguel de Tucumán.

El equipo comodorense, que dirige Lisandro Luppo, se impuso con parciales de 32-30, 25-18, 17-25 -éste favorable al “Ciclón”- y 25-18.

De esa manera, Waiwen, que disputa su segunda temporada en el nivel máximo del vóleibol argentino, arrancó de la mejor manera su participación en este 2º Tour que en esta ocasión tiene a Tucumán de Gimnasia como el organizador.

Waiwen Vóley volverá a presentarse este sábado a partir de las 15 frente a River Plate, que en el primer día del tour, cayó 3-1 ante el dueño de casa. Mientras que el domingo, desde las 21, cerrará ante el local.

Por otra parte, este viernes, el segundo día de competencia se completará con Vélez Sarsfield-Monteros Vóley y el plato fuerte por la noche entre UPCN y Ciudad Vóley. Los partidos se podrán ver por Fox Sports y a través de YouTube por el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

………………..

Panorama – 2º Tour – Tucumán BB

JUEVES 20

- UPCN San Juan Vóley 3 / Boca Juniors 0 (25-23, 25-22 y 25-19).

- Ciudad Vóley 3 / Defensores de Banfield 1 (25-23, 22-25, 25-22 y 25-17).

- Monteros Vóley Club 3 / San Lorenzo 0 (25-20, 25-17 y 25-23).

- Tucumán de Gimnasia 3 / River Plate 1 (20-25, 25-20, 25-21 y 25-17).

VIERNES 21

- Defensores de Banfield 0 / Boca Juniors 3 (25-21, 25-22 y 28-26).

- Waiwen Vóley Club 3 / San Lorenzo 1 (32-30, 25-18, 17-25 y 28-18).

18:00 Vélez Sarsfield vs Monteros Vóley Club.

21:00 Ciudad Vóley vs UPCN San Juan Vóley.

SABADO 22

15:00 River Plate vs Waiwen Vóley Club.

18:00 Boca Juniors vs Vélez Sarsfield.

21:00 Defensores de Banfield vs Tucumán de Gimnasia.

DOMINGO 23

11:00 River Plate vs Ciudad Vóley.

15:00 San Lorenzo vs Vélez Sarsfield.

18:00 Monteros Vóley Club vs UPCN San Juan Vóley.

21:00 Tucumán de Gimnasia vs Waiwen Vóley Club.