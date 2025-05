María Eugenia Vidal a Rodríguez Larreta: "Su campaña se basa en atacar al PRO"

En una reciente entrevista con Radio Rivadavia, María Eugenia Vidal no dudó en señalar a Horacio Rodríguez Larreta, manifestando que “decidió basar su campaña en atacar al PRO”. La diputada, visiblemente afectada, comentó que le resulta difícil entender la postura del ex jefe de Gobierno porteño. "Acá hay un equipo, el mismo que lo acompañó a él ya Mauricio. No pueden creer sus declaraciones", subrayó.

Vidal enfatizó su frustración al afirmar: "Trabajamos para que Horacio sea un gran jefe de Gobierno, como lo estamos haciendo con Jorge (Macri). Es decepcionante que alguien deje un espacio y haga ciertas afirmaciones. Es inentendible, no comprendo por qué eligió ese camino".

En relación a las elecciones del próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires, Vidal aclaró: “Muchos quisieron interpretar esta elección como un apoyo o no al Presidente (Javier Milei), pero eso no influye en nada”. También destacó que “el kirchnerismo parece más debilitado, pero el PRO ha estado frenando su avance durante nueve elecciones, manteniéndonos firmes y poniendo límites”.

Además, la diputada recordó la importancia del trabajo en equipo, mencionando: "No hay campaña en la ciudad donde Mauricio (Macri) no haya estado presente. Creemos en el equipo y en la renovación, y es un orgullo que la renovación sea (Silvia) Lospennatto".

Por último, Vidal hizo hincapié en la situación legislativa, señalando que "el PRO tiene minoría en la legislatura y La Libertad Avanza no ha apoyado los proyectos que presentamos, como las obras de renovación en pasos a nivel. Su actitud ha sido de oposición y bloqueo".