María Valenzuela reapareció para hablar del duro momento que pasó

María Valenzuela, actriz que ha atravesado momentos difíciles en su vida, reapareció en televisión para hablar de su regreso al teatro y las duras batallas que enfrentó. La actriz compartió abiertamente su experiencia personal y profesional, revelando que después de un largo proceso de recuperación, está lista para retomar el escenario.

En una entrevista con el programa Intrusos, Valenzuela se mostró optimista sobre su futuro y mencionó que en abril de este año regresará al teatro con una adaptación de una obra de Beto Gianola, en la que compartirá protagonismo con Rodolfo Ranni.

En sus palabras, Valenzuela recordó cómo fue uno de los momentos más oscuros de su vida: "En los momentos malos me aferré a mis hijos". La actriz estuvo internada de urgencia debido a un cuadro de estrés y angustia severa.

Durante mucho tiempo, luchó contra la depresión que la afectó tanto emocional como físicamente, reduciendo su peso considerablemente. Además, recientemente sufrió una estafa virtual que la dejó sin casi dos millones de pesos. Estos desafíos marcaron profundamente su vida, pero también le enseñaron a ser resiliente.

Al hablar de su regreso al teatro, Valenzuela destacó que la falta de trabajo es una preocupación común para todos, no solo para los artistas. "La falta de trabajo no me hace mal solo a mí; a cualquier ciudadano porque el trabajo es dignidad", expresó, reflexionando sobre la importancia del empleo en la vida de las personas. A lo largo de su carrera, la actriz siempre se ha mantenido fiel a sus principios y valores.

Valenzuela, conocida por su icónica frase "Aguante la ficción", la cual pronunció hace más de 20 años en los premios Martín Fierro, aprovechó la ocasión para resignificarla. "Peor ahora porque no hay trabajo. No hay ficción. Hoy hay que decir ‘aguante el teatro’", dijo, demostrando su compromiso con el arte y su pasión por el teatro.

Con una carrera de más de 50 años –que comenzara con la telenovela Estación Retiro, junto a Luis Dávila y Víctor Laplace, entre otros-, Valenzuela reflexionó sobre los altibajos de su vida profesional, recordando que ha tenido "pocos fracasos". "Me tomé el verano para salir de un gran bajón", contó, mostrando su determinación para seguir adelante.

Sobre su nueva propuesta teatral, expresó su entusiasmo, destacando que "me encantó la propuesta para trabajar con Ranni", evidenciando su alegría y motivación por retomar su carrera en el escenario.