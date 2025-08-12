Mariana Altuna y Luis Rendón vencieron en el Tiro Práctico

La competencia, que se desarrolló el último domingo en el Círculo de Caza Mayor General Lagos, correspondió a la 6ª fecha del ránking 2025.

El último domingo 32 tiradores deportivos concurrieron al Torneo Clínica Integral Veterinaria Km 8 coincidente con la sexta fecha del ránking 2025 de Tiro Práctico para disputar un torneo más que importante, tanto para el organizador, Círculo de Caza Mayor General Lagos, como para toda la concurrencia que batió el record de presencia en lo que va del año.

En la división Producción Optics, la ganadora fue Mariana Altuna, mientras que el Producción, se impuso Luis Rendón.

Con una mañana diáfana a sol en total ausencia del enemigo de todos, el viento, los organizadores ocuparon cinco canchas con seis etapas muy vistosas y desafiantes, las cuales recibieron varios toques de accesorios nuevos que hicieron más fácil su armado. Todas ellas presentaron desafíos importantes que cada tirador debía sortear con su pistola de grueso calibre.

Con 118 disparos mínimos los tiradores deportivos debieron sortear las 6 etapas de diversa complejidad separados en tres escuadras pero con tres divisiones: La más popular “Producción” que contempla, solamente, a las pistolas de Doble Acción, “Producción Optics” que es similar pero incluye miras de punto rojo y “Estándar” que prevé diversas acciones y modificaciones.

En Estándar el único representante fue el Grand Senior, Carlos Relly, quien completó exitosamente la totalidad de los desafíos y se espera su vuelta a la división Producción para medirse con el resto de los participantes.

La división Producción Optics va sumando adherentes y la mañana del domingo tuvo a 10 representantes que intentaron infructuosamente darle alcance a Mariana Altuna, nacida en Comodoro Rivadavia pero actualmente radicada en Neuquén. Se disputaron palmo a palmo el primer puesto con el campeón vigente Fernando Lago. Menos del 1% de diferencia entre ambos fue el resultado final y el Círculo de Caza Mayor volvió a ver una dama como ganadora después de muchos años.

Un poco más abajo el Super Senior Hugo González de Trelew no anduvo nada mal y se adjudicó la etapa tres como un gran maestro. Dejó atrás a Jorge Luís Altuna que es un hueso duro de pasar y que está manteniendo una regularidad notable en el torneo. Alejandro Lucero y Javier Gaitán tuvieron un duelo aparte donde primó la mayor experiencia de Lucero con la mira de punto rojo. Gaitán aun anda buscando ese punto rojo que le es esquivo aunque todos sabemos que su talento aparecerá en cualquier momento.

Varias de las etapas requerían mucha concentración para culminarlas y la presión subía al observar que existían varias maneras de resolverlas y en algunos casos era casi imposible contemplar alternativas.

Sería muy extenso describir cada una de las seis etapas pero se puede decir que fueron muy bien armadas y diseñadas, contándose con diversas situaciones de comienzo, recorridos pequeños y largos, cambios de posición y estrategias de resolución múltiple que pusieron a prueba tanto a novatos como a veteranos de la modalidad.

Esta vez con seis fechas disputadas los desempeños de los tiradores son suficientes como para ir perfilando candidatos, mientras que la competitividad va en continuo aumento, en especial en la división Producción donde hubieron varios ganadores diferentes de las seis etapas disponibles. El talento se deja ver en el grupo, tanto de los nuevos cursantes como de veteranos y otros cursantes que llevan muy poco en la exigente competencia. Esta vez en la división Producción el primer puesto fue para Luis Rendón, quien por primera vez obtuvo ese merecido lugar. Luis venía siendo un permanente animador en estos años y merecía ampliamente llegar al triunfo y el domingo parecía que podría escapársele ante el madrynense Federico Pritchard que venía tirando muy fuerte y había comenzado ganando la etapa N°1. Al final se definió por menos del 4% a favor del nuevo animador de la modalidad.

Al 94.01% quedó otro representante del Valle como Martín Molleres que por primera vez se arrimó por estos lares, mostrando excelentes condiciones y hasta se dio el lujo de ganar brillantemente la etapa 3. Muy cerca con 91.33% el Senior local, Jorge Alí también tuvo una mañana muy eficiente y se mostró muy concentrado en todo el desarrollo. Al 90.33% quedó el pasado ganador y candidato al título, Kevin Purtscher. Si bien decayó con respecto a fechas pasadas, el puntaje final no fue nada despreciable y lo mantendrá en lo más alto del podio.

Cristian Mateos y Erito Dos Santos hicieron un papel increíble y estuvieron casi a un 90% del primero, algo muy bueno, en especial para el Super Senior.

El trío complicado fue el conformado por Diego Barros, José Barbetta y Darío Vazquez. Por momentos dieron cátedra y por momentos cometieron errores que les impidieron estar más arriba. José Barbetta ganó las etapas 2 y 4 pero aún así no logró estar en los primeros puestos de la general. Si en un futuro logra la regularidad, seguramente será un competidor a tener en cuenta.

Una vez más el Círculo de Caza Mayor continúa ofreciendo eventos de calidad para ser un polo de atracción para la región. Esta vez, el grupo de visitantes del Valle, Neuquén y Santa Cruz fue notable y atestigua lo dicho. El grupo del tiro práctico cumplió con un evento que dejó a todos felices en un marco de clima ideal y con ganas de ser cada día más competitivos. Seguramente con las fechas venideras la competencia seguirá en aumento como quedó demostrado en la exigua diferencia entre los del grupo de punta.

luis rendon4

……………..

RESULTADOS FINALES

DIVISION PRODUCCION

1º Luis Rendón 100%

2º Federico Pritchard 96,30

3º Martín Moleres 94,01

4º Jorge Ali 91,33 (S)

5º Kevin Purtscher 90,33

6º Cristian Mateos 86,22

7º Erito Dos Santos 85,09 (SS)

8º Darío Vázquez 83,16

9º Diego Barros 81,60

10º José Barbetta 80,68

11º Franco Rivero 78,31

12º Ignacio Lecumberri 77,83

13º Marcos González 75,95

14º Iván Parsons 69,36 (S)

15º Claudio Enriori 69,23 (S)

16º Marcos Davies 68,79

17º Aldo Chinni 68,04 (SS)

18º Diego Kraser 66,32

19º Raúl Ortiz 56,74

20º Pablo Cabrera 55,22 (S)

21º Richard Tellechea 42,49

DIVISION PRODUCCION OPTICS

1º Mariana Altuna 100% (L)

2º Fernando Lago 99,22 (S)

3º Hugo González 86,14 (SS)

4º Jorge Luis Altuna 81,44

5º Alejandro Lucero 80,11 (S)

6º Javier Gaitán 79,38

7º Luis Martínez 67,92 (S)

8º Juan Alvarez 59,61 (SS)

9º Sergio Millatureo 49,92 (S)

10º Eduardo Cury 22,58.