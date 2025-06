Mariana Brey explotó al aire contra Nancy Pazos

Con la condena firme a Cristina Fernández por la causa Vialidad, la grita volvió a sentirse con mucha fuerza por estas horas, incluso entre figuras de la farándula y el periodismo. Así fue como el declarado enfrentamiento entre Nancy Pazos y Mariana Brey sumó un nuevo capítulo este miércoles al aire de A la Barbarossa.

Lo cierto es que cuando la periodista especializada en política detallaba en el programa de las mañanas de Telefe los motivos de la condena de Cristina, señaló que la ex Presidente podría cumplir la pena con prisión domiciliaria lo que enfureció instantáneamente a Brey. Allí remarcó que se la debería tratar como una ciudadana más, por lo que tendría que cumplir la condena "en una cárcel común".

"Ella le habló al pueblo desde el balcón, si es tan cercana a ellos, cuál sería el miedo de ir a una cárcel común. Si ella lo pide por tener más de 70, también habría que considerar el pedido de los genocidas que están detenidos y tienen más de 70", argumentó enardecida.

Fue esa comparación poco feliz, que incluso Georgina Barbarossa intervino para señalárselo, lo que desató la furia de Pazos. "Pará un minutito. Me están matando por la cucaracha porque no te pueden parar", disparó Nancy a lo que Brey respondió fuera de las casillas: "¿Hasta cuándo va a seguir este nivel de destrato? El nivel de destrato que estoy recibiendo, tiene que tener un límite. Estoy hablando con la conductora y no lo podés soportar".

La nueva y tremenda pelea entre Mariana Brey y Nancy Pazos

Claro que Nancy Pazos no se quedó callada, y arremetió contra Mariana Brey: "No. No es que no lo puedo soportar pero no se te puede contestar porque no hacés un punto y aparte. Te gritan a lo bestia por la cucaracha y no parás. Me la saco para que puedas callarte".

A esa altura de la más que tensa discusión, Mariana Brey exigió "un límite" y disparó picante: "¡No puede callarse!", a lo que Pazos la fulminó fuera de sí: "¿Querés victimizarte más? Dale, hablá. Tené tu minuto de gloria".

Lo cierto es que de esta manera se sumó un nuevo capítulo a la tremenda guerra que llevan adelante las compañeras de trabajo. Al igual que en Duro de Domar, Brey defiende cada vez que tiene oportunidad al gobierno de Javier Milei y sus políticas económicas. Por su parte, Pazos, defensora del kirchnerismo, completa un combo más que explosivo en A la Barbarossa.