Mariani frenó aumento salarial aprobado por cuatro jueces

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Daniel Mariani, resolvió no liquidar el aumento salarial dispuesto por el resto de los vocales del máximo órgano judicial provincial.

Lo hizo a través de una resolución firmada este miércoles, a través de la cual declaró la nulidad de la medida aprobada el 30 de diciembre de 2025, fundamentando que el incremento carece de validez legal por haber sido dictado sin competencia y sin reunir las mayorías exigidas por la normativa vigente, en el marco de una fuerte disputa interna por la conducción del TSJ.

El cuestionado aumento había sido aprobado por las vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña Campos. Reneé Fernández, y Fernando Basanta, y establecía subas mensuales del 4% entre enero y julio de 2026 y del 3% entre agosto y octubre, lo que representaba un incremento cercano al 40% en diez meses, por lo cual los integrantes del cuerpo colegiado iban a llegar a cobrar alrededor de 24 millones de pesos mensuales.

La medida, que no contaba con la firma de Mariani (foto), fue duramente cuestionada por el Gobierno provincial por tratarse de un aumento “auto otorgado” en un contexto de crisis económica.

Según argumentó el presidente del TSJ, la resolución se encuentra “viciada en sus elementos esenciales” y fue dictada por un órgano que no estaba debidamente integrado ni reunía las mayorías mínimas requeridas por ley.

En su resolución, Mariani ordenó expresamente a la Administración General del Poder Judicial abstenerse de liquidar el incremento salarial y dejó constancia de que el acto carece de registro formal debido a la retención de los libros correspondientes, una situación que expone el nivel de conflicto interno en el máximo órgano judicial de la provincia.

Fuente: La Opinión Austral.