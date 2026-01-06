Colocan cartelería informativa en el acceso a Playa Acina

Se trata de una de las zonas costeras ubicada en cercanías del límite interprovincial que durante la época estival recibe una masiva concurrencia de visitantes para disfrutar de la extensa playa de arena.

Por iniciativa de la senadora Natalia Gadano, a través de un trabajo coordinado con el Consejo Agrario de Santa Cruz, a mediodía de este martes se inauguró una nueva cartelería que se replicará en otros puntos de la costa marina de la zona norte.

Es una acción orientada a mejorar la señalización de los accesos a las playas como forma de prevenir accidentes, cuidar a las familias y poner el valor los espacios naturales ubicados entre la comisara Ramón Santos y Caleta Olivia.

Playa Acina, cuya denominación deviene del apellido de una familia del ámbito ganadero, está ubicada en el km.1.865 de la Ruta Nacional Nº 3 y el cartel fue donado por una empresa minera.

A la inauguración concurrió el presidente del Consejo Agrario Hugo Garay; la directora de Áreas Protegidas de ese organismo, Marisol Espino (ambos en la foto junto a la legisladora nacional); varios guardavidas de Caleta Olivia que desde hace tiempo integran una agrupación náutica y referentes del equipo de trabajo de la senadora.

La cartelería de referencia hace alusión a que se trata de una playa que no cuenta con señal de telefonía celular, que debe evitarse el uso de cuatriciclos y motos, que la comisaría más cercana está ubicada a 9 km (Ramón Santos) y los hospitales próximos son el Regional de Comodoro Rivadavia (33 km .al norte) y Zonal de Caleta Olivia (45 km. al sur).

Además se destaca que es una zona de aguas con fuertes corrientes, por lo cual se deben tomar precauciones, teniendo en cuenta ya que se han registrado varias situaciones de emergencia con bañistas.

En ese marco, la senadora Gadano también anunció que el Hospital Meprisa de Caleta Olivia colaborará con el aporte de una ambulancia de manera permanente los fines de semana hasta la finalización de la temporada estival, instancia que se aprovechará para brindar charlas sobre prevención de salud a lo que se sumara el apoyo de una empresa particular que instalara un contenedor de basura a fin de contribuir a la protección del medio ambiente.

Por su parte, Marisol Espino aludió a la importancia del ecosistema de Playa Acina y que por ello era necesario proteger la vegetación autóctona del entorno.