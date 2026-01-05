Gadano desplegó intensa actividad en Puerto Deseado

La senadora nacional Natalia Gadano desarrolló una intensa agenda de trabajo en Puerto Deseado, con reuniones institucionales centradas en el turismo, gestión territorial, salud pública y políticas de niñez, adolescencia y familia.

“Escuchar, recorrer y trabajar en el territorio es fundamental para construir soluciones reales y sostenibles”, expresó la legisladora santacruceña al comenzar la jornada trabajo este lunes, reuniéndose en principio con el intendente Juan Raúl Martínez en el edificio municipal (foto)

Posteriormente recorrió el Hospital Distrital junto a la ministra de Salud, María Lorena Ross; visitó el dispositivo de cuidado donde dialogó con autoridades de Niñez de la Provincia; mantuvo reuniones con el Consejo Agrario y con representantes de Darwin Expediciones, prestador de servicios en Isla Pingüino.

Durante el encuentro con el Intendente, uno de los temas abordados fue el estado actual del proyecto para refaccionar las pasarelas de Isla Pingüino.

Además, dialogaron sobre diferentes acciones conjuntas entre Provincia y Municipio para dar solución a las diferentes necesidades de los vecinos, y temas relacionados con la niñez.

En el Hospital Distrital, Gadano y la ministra de salud, constataron que estén todos los insumos necesarios para el correcto funcionamiento de la institución. Del encuentro participaron Irving Álvarez, director del hospital; Sara Vidal, directora administrativa y Verónica Pérez, subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia.

Más tarde mantuvo un encuentro con el presidente del Consejo Agrario provincial, Hugo Garay; la directora provincial de Áreas Protegidas, Marisol Espino, el concejal Marcelo Vidal y operadores turísticos de la localidad, abordándose la situación actual de Isla Pingüino, donde en el corto plazo está prevista la refacción de las pasarelas.

Seguidamente mantuvo una reunión de trabajo interinstitucional junto a la directora de Gestión Territorial, Susana Coronel, y la subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, Verónica Pérez, donde se analizaron diversas problemáticas sociales detectadas en el territorio.

Como conclusión de su intensa actividad, la senadora destacó que “cuando se trabaja de forma articulada, las respuestas llegan más rápido y de manera más eficiente”.

Fuente: Prensa de senadora Gadano