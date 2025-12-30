Mariano Ferro: "cerramos el año cumpliendo los objetivos"

El gerente general de Chubut Deportes, Mariano Ferro, trazó un balance de la gestión deportiva realizada durante el 2025, donde se pudieron lograr los objetivos, resaltó la buena relación con el gobernador ‘Nacho’ Torres, que en todo momento respaldó la gestión y dio respuesta a cada uno de los programas, además de agradecer el apoyo económico a la parte privada, como asimismo el trabajo realizado por cada una de las áreas de Chubut Deportes y al personal del hotel deportivo.

En el final, el funcionario no le escapó al paso en falso que dio Chubut en los Juegos de la Araucanía en La Pampa 2025, dio su punto de vista y dejó abierta la posibilidad de modificar algunos métodos de trabajo.

“Un año bastante largo de muchísima actividad con apoyo a instituciones, federaciones, asociaciones, ligas, uniones y clubes en la faz federativa, como así también en la parte social con los Juegos Comunales para las tres franjas etarias tanto como para los chicos, adultos mayores y cerrando el fútbol femenino con el provincial. Y ya estamos armando el provincial para el año que viene en el mes de febrero, que se realizará en Rawson”.

En la continuidad de la charla agregó: “En este provincial vamos a recibir a los adultos mayores tanto en newcom como en boccia, y también a los chicos que clasificaron y se ganaron el derecho de estar en el provincial en tenis de mesa, futsal y atletismo. Pero no solamente eso, sino el desarrollo todo el año de los juegos Evita, terminando en Mar del Plata con el Nacional, las concentraciones de los Juegos Epade, ParaEpade, de Integración, las concentraciones de Araucanía, el viaje a los Juegos de Araucanía que se hizo extenso y más largo por el cambio de realización, ya que en lugar del mes de octubre pasó a diciembre, así que un trabajo largo, arduo, importante, con presencia en toda la provincia en todos los aspectos por eso muy contentos con este 2025”.

Respecto al presupuesto y apoyo privado que recibe el ente comentó: “En ese caso agradecidos porque hemos trabajado en equipo, la verdad que el presidente Milton Reyes, es impresionante lo que trabaja en equipo, lo que gestiona con otros organismos gubernamentales como el caso de Asuntos Municipales, que nos dio una mano y brindó las ATP para los municipios, comunas, parajes. La Fundación del Banco Chubut, Pan American, Banco Chubut, agradecidos porque entre todos hemos podido lograrlo con ese presupuesto y obviamente con una decisión que nunca nos hizo esperar para que nos puedan bajar los fondos e ir realizando los programas, siendo ordenados, prolijos, cuantificando cada uno de los programas sabiendo lo que nos iba a costar, no solamente en alimentación en transporte en logística, en indumentaria, teniendo todo programado y siendo previsible le dimos un marco importante de responsabilidad y hoy podemos decir que estamos terminando sin ningún tipo de deuda con proveedores y poder cerrar el año cumpliendo todos los objetivos”, sentenció.

JUEGOS DE LA ARAUCANIA

“Por un lado fue una Araucanía de un muy alto nivel y por otro, sin poner excusas, el cambio de fecha, si bien fue para todos igual la desventaja perjudicó, en esa fecha los chicos de esta categoría están en el cierre de año de estudios, viajes de egresados y en la gran mayoría a todos nos pasó esa situación. Tenemos que hacer un análisis hacia adentro para ver qué fue lo que pasó, el por qué, y qué necesitamos, quizás con el diario del lunes, sentados, pensando y hablando entre nosotros es que quizás algunos deportes necesiten más competencia y no tantas concentraciones. Todo lo que pidieron los cuerpos técnicos y se solicitó y nosotros queríamos lo pudimos lograr, obviamente ahora queda un análisis puertas para adentro, sabiendo que es lo que hicimos mal, que es lo que está bien y que es lo que tenemos que corregir”, culminó.

Foto: Prensa Chubut.