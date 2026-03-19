Tomás Barrios y María Laura Guerreiro brillaron en las gélidas aguas de Europa

Los comodorenses lograron medallas en las frías aguas de Suecia y Finlandia.

Con el respaldo de Chubut Deportes, los nadadores de aguas gélidas de Comodoro Rivadavia, Tomás Barrios y María Laura Guerreiro, representaron a la provincia del Chubut y a la Argentina en competencias internacionales disputadas en Suecia y Finlandia, enfrentando condiciones extremas con temperaturas del agua bajo cero y ambiente de hasta -18°C.

En la World Cup Winter Swimming Skellefteå (Suecia), Tomás Barrios logró cinco medallas de oro (100 y 50 metros pecho, 25 metros pecho, 25 metros mariposa y 50 metros crol), además de una medalla de plata en 200 metros crol y una de bronce en 25 metros crol.

Por su parte, María Laura Guerreiro obtuvo una medalla de oro en 200 metros crol, cinco medallas de bronce y un cuarto puesto.

En el Winter Swimming World Championship en Oulu (Finlandia), Tomás Barrios consiguió la medalla de bronce en 200 metros pecho y múltiples ubicaciones entre el 4° y 7° puesto. María Laura Guerreiro se ubicó entre el 8° y 17° lugar. Ambos integraron la posta mixta 4x25 metros que obtuvo la medalla de oro.

Como resultado del circuito internacional, Tomás Barrios alcanzó el tercer puesto en la sumatoria general de puntos de la Copa del Mundo, compartiendo podio con el francés Javier Filas y el santacruceño Tomás Bonilla, un logro de gran relevancia internacional.

Los nadadores destacaron que la preparación “demandó más de un año de trabajo específico, con entrenamientos en aguas frías, planificación nutricional y fortalecimiento físico” y que el próximo gran desafío será “la Copa de Invierno en El Calafate, que se llevará a cabo en el mes agosto”.