Martes con cambios: niebla, sol y viento para Comodoro

Comodoro Rivadavia vivirá este martes 28 de octubre una jornada con condiciones cambiantes: niebla en las primeras horas, cielo algo nublado por la tarde y viento intenso hacia la noche.

Según el pronóstico oficial, la mañana comenzará con presencia de niebla, lo que podría afectar la visibilidad en rutas y caminos urbanos. Se recomienda circular con precaución durante las primeras horas del día.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá algo nublado, con una temperatura máxima estimada en 20°C. El viento, predominante del norte, se presentará con intensidades de entre 23 y 31 km/h, aunque sin riesgo de ráfagas significativas en ese momento.

Por la noche, el panorama cambiará: se espera un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían superar los 87 km/h, manteniéndose del sector norte. A su vez, la temperatura descenderá hasta los 14°C, manteniéndose sin probabilidad de precipitaciones.

Mañana: niebla, 12°C, viento norte de 32 a 41 km/h

Tarde: algo nublado, 20°C, viento norte de 23 a 31 km/h

Noche: ventoso, 14°C, ráfagas de hasta 87 km/h