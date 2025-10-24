Viernes: Algo nublado, ventoso y con baja en la temperatura

Este viernes, Comodoro Rivadavia vivirá una jornada mayormente nublada en sus tres tramos del día, con temperaturas frescas y vientos intensos provenientes del oeste y sudoeste.

El día comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 11°C. El viento soplará desde el sudoeste a velocidades entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. No se esperan precipitaciones.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque sin probabilidades significativas de lluvia (0-10%). La temperatura máxima rondará los 17°C. El viento se intensificará, soplando del oeste a velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 78 km/h.

Hacia la noche, se mantendrá el cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá a 12°C, mientras que el viento seguirá siendo protagonista: persistirá del oeste con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas fuertes entre 70 y 78 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantiene baja.