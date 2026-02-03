Martes nublado con máxima de 18 grados

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este martes una jornada con el cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18°. Se esperan también ráfagas de 50 kilómetros por hora para la tarde/noche y probabilidad de tormentas aisladas.
Para mañana miércoles se espera que continúe la inestabilidad con anuncio de lluvias fuertes para la madrugada y chaparrones para la mañana y noche. En cuanto a la temperatura se espera una mínima de 14° y una máxima de 19° con ráfagas de 50 km/h.
Finalmente, para el jueves se espera un cielo parcialmente nublado con una temperatura que oscilaría entre los 12° en su mínima y 18° en su máxima.