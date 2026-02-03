Martes nublado con máxima de 18 grados

Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron para este martes una jornada fresca con probabilidad de tormentas aisladas para la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este martes una jornada con el cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 18°. Se esperan también ráfagas de 50 kilómetros por hora para la tarde/noche y probabilidad de tormentas aisladas.

Para mañana miércoles se espera que continúe la inestabilidad con anuncio de lluvias fuertes para la madrugada y chaparrones para la mañana y noche. En cuanto a la temperatura se espera una mínima de 14° y una máxima de 19° con ráfagas de 50 km/h.

Finalmente, para el jueves se espera un cielo parcialmente nublado con una temperatura que oscilaría entre los 12° en su mínima y 18° en su máxima.