Martes ventoso en Comodoro: ráfagas podrían superar los 80 km/h

El clima de este martes 17 de marzo estará marcado por fuertes vientos y temperaturas frescas en Comodoro Rivadavia, según el pronóstico meteorológico.

Durante la mañana, el tiempo se presentará ventoso, con una temperatura cercana a los 13°C. El viento soplará desde el oeste entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Por la tarde, el viento seguirá siendo protagonista. La temperatura máxima llegará a 18°C, mientras que las ráfagas podrían intensificarse y alcanzar entre 79 y 87 km/h, manteniendo la dirección predominante del oeste.

Hacia la noche, el cielo estará algo nublado, con una temperatura que descenderá a 14°C. El viento continuará soplando con intensidad moderada, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Para toda la jornada no se esperan precipitaciones, pero se recomienda precaución ante las fuertes ráfagas.