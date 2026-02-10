Martes ventoso y con probables precipitaciones

Este martes se presenta con condiciones variables y viento intenso en Comodoro Rivadavia, según el pronóstico oficial. La jornada estará marcada por nubosidad persistente, probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche, y fuertes ráfagas.

Durante la mañana, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 16°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%, aunque el viento se hará sentir con intensidad: se esperan velocidades de 32 a 41 km/h, con dirección predominante del noroeste, y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.

Por la tarde, el tiempo desmejorará levemente con la presencia de chaparrones aislados. La temperatura alcanzará una máxima aproximada de 20°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones aumentará a un rango de 10 a 40%. El viento continuará soplando fuerte, con la misma intensidad, rotando al oeste, y ráfagas de 60 a 69 km/h.

Hacia la noche, se prevén lluvias aisladas, con una temperatura en descenso, nuevamente alrededor de los 16°C. El viento seguirá presente, con dirección predominante del sudoeste y ráfagas que se mantendrán entre 60 y 69 km/h.