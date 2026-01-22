Martín Bravo: "estamos con todas las pilas puestas en el Mundial de Chile"

El atleta comodorense Martín Bravo, que viene de campeonar en el Abierto Argentino de XCO en la categoría Master B2 (45 a 49 años), también cerró el año 2025 como subcampeón sudamericano en Chile y espera con ansias su participación en el Mundial Master.

“Hay mucha ilusión en este 2026. He trabajado muy bien durante toda la pretemporada, ahora por arrancar el calendario de carreras y está una de las más importantes del año. A pasitos, en marzo tenemos el Mundial Masters en Chile, estamos con todas las pilas puestas ahí, y arranca el calendario argentino también en febrero. Hay mucho por hacer este año y charlando con la gente de Deportes hemos llegado a varios acuerdos para la preparación y participación en estas carreras”, expresó el ciclista.

“El 2025 fue un año soñado, logrando campeonato argentino ganando muchas fechas, haber logrado el subcampeonato sudamericano, ser campeón patagónico. La verdad que fueron alegrías tras alegrías, y a veces cuesta disfrutarlas porque uno siempre está trabajando en lo que vendrá y proyectando nuevas participaciones y eventos. Cuesta caer de todo lo que se va logrando, y creo que el acompañamiento es principal”, recordó.

DSC_8882

“Esto de poder tener al municipio como respaldo es muy importante. Es difícil llegar a las carreras, es difícil mantenerse competitivo, es una vida privilegiada poder hacer deporte. Vivir haciendo lo que te gusta creo que es invaluable, por eso arrancamos este año con todas las pilas, muy preparados. Mentalmente y físicamente creo que estoy por tener una de mis mejores temporadas, así que estoy muy ilusionado con el Mundial. Además, seguramente cuando vaya terminando el año, trabajaremos para el Sudamericano de este año”, explicó.

“Estoy preparando el trabajo de altitud también. Eso será un mes antes del Mundial. Ahora los entrenamientos vienen con mucho volumen, mucha carga. Estoy entrenando cerca de 6 o 7 horas por día, y a veces el descanso lo tengo justito. Estoy tratando de irme a dormir a las 21 para arrancar a las 5 todos los días. Así que súper enfocado, como en los primeros años. Ya hace 35 años que hago esto y poder tener esa motivación de los primeros años para mí es muchísimo”, cerró Martín Bravo.