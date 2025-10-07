Más de 60 diseñadores locales mostraron su talento

El Festival de Diseño 2025 reunió a lo mejor de la producción regional en indumentaria, marroquinería, tejidos, deco hogar, cosmética de autor, bijouterie, moda infantil y accesorios.

El Festival de Diseño, que se concretó este fin de semana, contó con la participación de distintos emprendimientos del rubro, como Julia Pottery, Aramis, H.A Papeles Artesanales, Arrebol de los Geranios, Diamantino, Ülwi, Toiaup, Acqua Orgánica, Desde el Alma, By Pau, Anahidin, Sunna Lingerie, Barranca Blanca Terrazzo, Pekoza Glam, Esqueje, Aromamora, Alma Mía, Dolce Amore, Tejiendo Sueños, Cortando Papelitos, Almacén de Porcelana y Kiut Cat.

Asimismo, se presentaron Züatus, Tiendita Crecer, Costamar Patagonia, Finito Infinito, Fuck Off, Kamala, 1000 Grullas, Chenque Model, Diseños Olguita, Idelina, Mayi Solís, Casadorada, Egle, Zoriona, Ludogonia, Sueños que Atrapan, PonetelPoncho, Curiosity Shop, China Town, Tutelu, Nachas, Paula Mistreta, Graciela, Piuke, Sunflower, Tierra Patria, Toco Madera, Verde Recicla y Fiore Bags; además de invitados especiales como Matuasto, Chocolates del Mar y Cerro y Mar.

La propuesta también incluyó distintas actividades culturales, entre ellas workshops, asesoría en imagen y colorimetría, degustaciones, música en vivo y un esperado gran desfile de diseñadores con la colaboración de Selina Vlk, de Mujer Austral.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, sostuvo que el Festival de Diseño “no solo representa una vidriera para el talento local, sino que también es un espacio de crecimiento colectivo, ya que los diseñadores locales son el corazón de este evento”.

“Cada uno de ellos aporta creatividad y una mirada auténtica sobre nuestra identidad cultural. Su capacidad para innovar, transformar materiales y darle un valor agregado a lo que producen es lo que enriquece a toda la comunidad”, señaló la funcionaria.

SE AMPLIO EL REGISTRO DE CULTURA

La fiscalización de diseño, artesanías, bricolage y arte manual contó con 43 propuestas presentadas. Allí se analizaron distintas categorías y se sugirió, para la próxima fiscalización, una nueva sección vinculada a tecnologías emergentes como impresión 3D, grabado y routers.

En este sentido, Peralta indicó que “a través de la fiscalización, estamos sumando cada vez más hacedores culturales al Registro de Cultura, fortaleciendo la identidad regional con propuestas que prioricen la impronta local, el uso de proveedores de nuestra zona y la transformación con valor agregado”.

“Se observó la evolución de proyectos que ampliaron su rubro, transitando de manualidades hacia diseño o marroquinería. De esta manera, podrán exponer su producción en las siguientes ferias de artesanos y diseñadores en competencia de la cartera cultural”, agregó.

Finalmente, la secretaria destacó que “ver cómo los emprendedores evolucionan, incorporan innovación y consolidan sus marcas es una señal clara de que vamos en el camino correcto: el de una cultura creativa, sostenible y con raíces en nuestro territorio”.