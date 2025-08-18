Más de 7 mil niños disfrutaron de los festejos en Comodoro

Con un fin de semana de muchas actividades recreativas, este domingo concluyó el fin de semana largo enmarcado en el Mes de las Infancias en Comodoro Rivadavia. Con la participación libre y gratuita, la propuesta fue organizada en conjunto por Comodoro Deportes, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, Comodoro Turismo y la Secretaría de Salud.

Las actividades, que llegaron a todos los barrios, se dividieron en 14 sedes estratégicas de las zonas norte y sur durante los días viernes feriados, sábado y domingo. Y cerraron con dos grupos de discapacidad en el Club Huergo, y los niños de los barrios que asistieron a los gimnasios Municipales N°2, N°3, de la Escuela N°722 en Próspero Palazzo, del Club USMA y de Laprida.

En este contexto, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, trazó un balance positivo con “una participación muy grande por parte de las familias, que se acercaron a los 14 espacios que se habían preparado, descentralizados en la ciudad. El clima acompañó y pudimos plantear algunas actividades al aire libre”, remarcó.

En las distintas sedes, “los vecinos se acercaron a compartir y ver cómo sus hijos e hijas participaron de actividades recreativas, sorteos y espectáculos”, destacó el funcionario, al tiempo que acentuó “el logro de una masiva participación en estos espacios. Observamos que había gente que fue el viernes feriado con sus hijos y los encontramos el sábado en otra sede. Aprovecharon a llevarlos, pasear, disfrutar y que se integren con chicas y chicas de otros barrios”.

MÁS DE 7000 PARTICIPANTES

El presidente de Comodoro Deportes analizó que durante las tres jornadas en que se concentraron las actividades por el Mes de las Infancias hubo “un promedio de más de 7 mil personas. Hay que subrayar que siempre estuvieron acompañados por sus familias”.

Finalmente, Martínez expresó su satisfacción por el desarrollo y concreción de los distintos eventos al decir que “estoy muy agradecido y muy orgulloso del equipo de la Dirección General Deportes, que junto con las vecinales hicieron un trabajo muy grande en cada uno de los espacios”.