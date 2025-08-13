Gremio petrolero prepara gran fiesta de las infancias

La dirigencia de la seccional Caleta Olivia del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, confirmó que el domingo 17 de agosto se llevará a cabo el tradicional festejo por el Día de las Infancias.

Este año se realizará de 13:00 a 18:00 en la cancha de césped sintético de la Liga de Barrios y en el gimnasio municipal “General Mosconi”, instituciones ubicadas de manera contigua sobre la avenida Humberto Beghín.

La organización contará con el apoyo de diferentes áreas municipales, Protección Civil, Policía Provincial y Bomberos.

El anuncio se hizo a mediodía de este miércoles en el predio indicado con la presencia de integrantes de comisión directiva y colaboradores del SIPGER, encabezados por el referente de la filial local, Carlos Páez, además de los referentes de instituciones que brindarán apoyo logístico (foto).

Páez comentó que la fiesta es abierta y gratuita a toda la comunidad y se espera que participen miles de niños, niñas y sus acompañantes, como ocurrió en la edición del año pasado.

“Ya estamos preparados para este tipo de eventos masivos y disponemos de 200 personas, estimando que sumarán un total de 350 con las de otras instituciones que colaboran”, indicó el dirigente.

Al mismo tiempo hizo saber que se va entregar un presente sorpresa a cada niño y niña cuando ingresen, además de números para el sorteo de importantes juguetes.

“También los agasajaremos con una chocolatada, panchos, gaseosas y habrá numerosos castillos inflables y otros juegos para que disfruten en familia, estimando que, de acuerdo a las previsiones meteorológicas, tendremos buenas condiciones climáticas”, subrayó.