Desocupados cortaron la Ruta 43 en Pico Truncado

Un grupo de desocupados de Pico Truncado volvió a cortar este viernes la Ruta Provincial Nº 43 reclamando puestos de trabajo y el cumplimiento de acuerdos previamente firmados con el gobierno.

La misma medida ya había sido llevada adelante el jueves, aunque durante la tarde de ese día decidieron levantar la protesta tras una notificación policial.

La medida de fuerza que se inició de madrugada restringe el paso de vehículos vinculados a empresas, principalmente petroleras y mineras, mientras que los particulares pueden circular con normalidad.

Los manifestantes mantienen la protesta de forma intermitente, exigiendo respuestas concretas a sus reclamos que datan desde hace varios meses.

Piden puestos laborales en las empresas mineras y petroleras de la zona norte y denuncian que a pesar de haber realizado cursos de capacitación y contar con los exámenes preocupacionales aprobados, no logran ser contratados.

Además, advierten que muchos ingresos a las empresas se realizan "por afuera", a través de contactos políticos, sin respetar la ley de mano de obra santacruceña.